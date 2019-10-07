Источник материала: Новости Волковыска

Очень настойчивый угонщик автомобилей «Фольксваген Пассат» появился в Волковысском районе. В деревне Верейки молодой человек 1995 года рождения некоторое время назад угнал белый «Пассат», совершил на нём поездку длинною в 10 километров и был задержан сотрудниками ГАИ. И вот спустя месяц этот же гражданин вновь пытается совершить угон этой же машины, однако замки не поддались и уехать не получилось.