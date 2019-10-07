Очень настойчивый угонщик автомобилей «Фольксваген Пассат» появился в Волковысском районе. В деревне Верейки молодой человек 1995 года рождения некоторое время назад
Тогда упорство окончательно взяло верх над разумом злоумышленника. Он отправился на соседнюю улицу деревни, где стоял другой «Фольксваген Пассат». Эту машину подозреваемому удалось завести, и он поехал в сторону деревни Репля. Однако по дороге он причинил технические повреждения иномарке, бросил её, а сам скрылся. Несмотря на это, сотрудники Волковысского РОВД смогли установить личность злоумышленника, по факту угона возбуждено уголовное дело,