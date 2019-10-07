Очень настойчивый угонщик автомобилей «Фольксваген Пассат» появился в Волковысском районе. В деревне Верейки молодой человек 1995 года рождения некоторое время назад угнал белый «Пассат», совершил на нём поездку длинною в 10 километров и был задержан сотрудниками ГАИ. И вот спустя месяц этот же гражданин вновь пытается совершить угон этой же машины, однако замки не поддались и уехать не получилось.

Тогда упорство окончательно взяло верх над разумом злоумышленника. Он отправился на соседнюю улицу деревни, где стоял другой «Фольксваген Пассат». Эту машину подозреваемому удалось завести, и он поехал в сторону деревни Репля. Однако по дороге он причинил технические повреждения иномарке, бросил её, а сам скрылся. Несмотря на это, сотрудники Волковысского РОВД смогли установить личность злоумышленника, по факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

 

 

Сотрудники ГАИ оперативно задержали злоумышленника и нашли угнанный в Верейках автомобиль