Британский хирург восстановил девушке оторванную челюсть

Источник материала: Tut.by

Когда британский хирург Рикардо Мохаммед-Али увидел 15-летнюю Эмили Экклс после ее падения с лошади, он сказал, что это худшее увечье, которое он когда-либо видел за пределами зоны военных действий.

Нижняя челюсть Эмили откололась от лица и держалась лишь на одном сантиметре кожи. Чтобы она не оторвалась, девушке пришлось поддерживать ее руками.