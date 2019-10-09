Краш-тесты Euro NCAP: BMW выступила на «пятерку», у Jeep и Peugeot по «четыре звезды»

Источник материала: Tut.by

Подоспели итоги новой серии краш-тестов ассоциации Euro NCAP — и если в предыдущий раз все участники испытаний выступили, можно сказать, образцово-показательно, заработав максимальный рейтинг, то в этот раз сразу две новинки держали удар хуже и удостоились в итоге на одну «звезду» меньше.





Побывавшие на краш-тестах европейского комитета новые BMW — это переехавший на переднеприводную платформу хетчбэк первой серии и седан третьей серии (по-прежнему с задним приводом) — неожиданностей не преподнесли. Обе машины получили максимальные «пять звезд» — в случае с ними было бы удивительно увидеть другую оценку: баварские новинки, в «базе» располагающие необходимым набором электронных ассистентов, уверенно выступили во всех дисциплинах.

Седьмое поколение «трешки» BMW эксперты отметили отдельно — у модели один из самых высоких уровней безопасности взрослых пассажиров среди всех новинок, которые были протестированы Euro NCAP в этом году.

К новому Peugeot 208 и Jeep Cherokee, который обновился еще в прошлом году, возникли вопросы — по совокупности всех оценок автомобилям присвоили только «четыре звезды». У французского хетчбэка выявлена недостаточно хорошая защита пассажиров на заднем ряду от хлыстовых травм шеи при ударе сзади и чересчур жесткая кромка капота, «недружелюбного» к пешеходам. Кроме того, рейтинг безопасности пешеходов у 208-го был снижен за то, что стандартная система автоторможения сработала далеко не во всех моделируемых ситуациях.

В случае с Cherokee работа страхующей электроники вызвала еще больше нареканий. Результаты защиты детей оказались худшими в квартете, да и в целом уровень пассивной безопасности у Jeep оказался ниже, чем у остальных участников.