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Краш-тесты Euro NCAP: BMW выступила на «пятерку», у Jeep и Peugeot по «четыре звезды»
Источник материала: Tut.by
Подоспели итоги новой серии краш-тестов ассоциации Euro NCAP — и если в
Побывавшие на краш-тестах европейского комитета новые BMW — это переехавший на переднеприводную платформу
Седьмое поколение «трешки» BMW эксперты отметили отдельно — у модели один из самых высоких уровней безопасности взрослых пассажиров среди всех новинок, которые были протестированы Euro NCAP в этом году.
К новому
В случае с Cherokee работа страхующей электроники вызвала еще больше нареканий. Результаты защиты детей оказались худшими в квартете, да и в целом уровень пассивной безопасности у Jeep оказался ниже, чем у остальных участников.
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Подоспели итоги новой серии краш-тестов ассоциации Euro NCAP, на которой побывали четыре новинки европейского рынка от BMW, Jeep и Peugeot.
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