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Пил квас. В Гродно сотрудники ГАИ задержали нетрезвого таксиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 октября около десяти вечера в Гродно был задержан нетрезвый водитель такси.
Как
Вскоре правоохранители остановили водителя. Подозрения очевидцев подтвердилось. Медосвидетельствование показало, что в организме таксиста было 1,8 промилле алкоголя.
В протоколе опроса мужчина указал, что выбил полтора литра кваса.
В конце лета в Гродно был задержан нетрезвый водитель такси.
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Новости Беларуси. 10 октября около десяти вечера в Гродно был задержан нетрезвый водитель такси. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летний таксист...
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