Дубровенка стала лауреатом премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Я уверена, что Аристотель был прав, когда говорил, что счастье на стороне тех, кто всегда доволен. Быть благодарным, довольным жизнью человеком, как многодетная мама Валентина Могиленко из Дубровно — это и есть счастье, это и есть возможность близким радоваться рядом с тобой. Действительно, эта женщина излучает какой-то особый свет, от которого становится тепло и спокойно на душе.

— Быть мамой — это огромная работа! Здесь ты и воспитатель, и повар, и прачка, и горничная, и нянечка, и даже врач. Но разве это плохо? Это развивает, заставляет узнавать новое, учит тайм-менеджменту — распределению своего времени, — признается Валентина Владимировна. — Вообще ребенок — это великий дар. А когда их трое, это счастье втройне. Я довольна всем и благодарна судьбе, что нам с мужем выпало счастье вырастить замечательных детей, построить дом и заложить большой сад.

В жизни лауреата премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко Валентины Могиленко тесно переплелись два призвания — педагогическое и материнское. С детства она мечтала стать воспитателем в детском саду. А потому, не задумываясь, променяла спортивную и даже медицинскую карьеру на стезю учителя. Уроженка Дубровно еще в младших классах серьезно увлеклась легкой атлетикой. Ее достижения не остались незамеченными, и после 6 класса ее забрали в Витебское училище олимпийского резерва. Потом предложили поступать в Витебский медицинский университет, дабы выступать за команду вуза.

— Какими бы заманчивыми ни были перспективы, душой и сердцем все равно тянулась к детям, — говорит Валентина. — И поступила в Оршанское педагогическое училище.

Учителем начальных классов девушка вернулась в родную среднюю школу №2 г.Дубровно. При этом спорт не забросила — тренировалась сама и готовила детей к школьным, районным соревнованиям. По сегодняшний день помимо уроков физической культуры, проводит по субботам оздоровительную работу с учащимися младших классов.

По стопам матери пошли ее два сына. Двойняшки Рома и Володя — спортивная гордость все той же школы. В прошлом году нынешние одиннадцатиклассники в составе дубровенской волейбольной команды завоевали первое место в областных юношеских соревнованиях. Кроме того, Роман стал дипломантом 3 степени республиканского этапа олимпиады по физической культуре. В этом году парень надеется улучшить свой результат и стать победителем.

А вот дочь Валентины и Александра Могиленко унаследовала технические способности отца. После окончания Полоцкого госуниверситета уехала работать в Минск и свою жизнь связала с информационными технологиями. Хотя творче¬ство ей не чуждо — в школе занималась танцами и музыкой.

— Дети у меня замечательные, — с гордостью говорит Валентина. — Это мои крылья, моя сила. Когда сыновья выпорхнут из родного гнезда, я даже не знаю, что буду делать.

К слову, новость о том, что в семье будет двойня, Могиленко восприняли с недоверием и удивлением.

— Я была уверена, что врач УЗИ ошибается, — делится воспоминаниями Валентина Владимировна, — также, как и в том, что ни у кого из нас в роду не было двоен. А потом выяснилось, что все же были по маминой линии.

Она же и помогала растить детей — в декретном отпуске Валентина посидела лишь год. Никогда не оставалась в стороне и дочь Ирина, у которой разница в возрасте с братьями — 10 лет.

Историю же своего знакомства с мужем Александром хозяйка большой усадьбы и семьи до сих пор вспоминает с трепетом и волнением. И это несмотря на то, что вместе супруги уже 28 лет.

— Мы были знакомы давно, — рассказывает Валентина. — Он тоже уроженец Дубровно и учился со мной в одно время в Оршанском педучилище. Только на индустриально-педагогическом отделении. А после службы в армии пришел работать в среднюю школу №2 учителем труда и черчения.

Романтические отношения у молодых специалистов завязались именно здесь, в большой дружной школьной семье. После свадьбы жили у матери Александра и строили собственный дом.

— Все делали сами, своим трудом и своими руками, — говорит Валентина. — Благо, у мужа они золотые. Сразу заложили большой плодовый сад. Он вырос на загляденье, как и наши дети. А я — самая счастливая женщина. Мое счастье в материнстве, глубокой любви, благодарности к супругу и работе, от которой никогда не устану.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.