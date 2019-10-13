На Быховщине прошел семинар-совещание по подведению итогов работы в животноводческой отрасли

Источник материала: Маяк Преднепровья

Районный семинар-совещание по подведению итогов работы в животноводческой отрасли за 9 месяцев текущего года, в том числе за сентябрь, прошел под руководством председателя райисполкома Дмитрия Мартиновича. На практическую часть на молочно-товарном комплексе «Неряж» ОАО «Володарский» собрались руководители хозяйств, зооветспециалисты, чтобы детально обсудить, как увеличить производство молока, не допустить выбытия скота и что необходимо предпринять для надлежащего содержания телят.

В хозяйстве поголовье КРС составляет 2754 головы. Основная часть скота содержится на МТК «Неряж», где созданы необходимые условия для получения валовой продукции животноводства. Скот уже поставлен на зимне-стойловое содержание. Но, как говорит руководитель хозяйства Олег Зуев, до сих пор на получении высоких надоев сказывается недостаток кормов, сложившийся нынешней весной. Ситуация постепенно улучшается. Сейчас продолжают заготавливать корма, вблизи МТК разработаны пастбища, на которых посеяна озимая рожь, весной подсеют многолетние травы.

Большая работа проведена по лечению заболеваний конечностей животных. Скот рассортирован, разработан рацион кормления как для коров, так и для телят. Тем не менее, сделано далеко не все. Требуются как финансовые вложения, так и ответственный подход всех животноводов на местах.

Выявлены причины снижения растелов коров, выбытия новотельного скота, но не принимаются должные меры по повышению качества реализуемого молока на молокоперерабатывающие предприятия, остаются на поверхности некоторые другие, не менее актуальные вопросы.

Как отметил председатель райисполкома Дмитрий Мартинович, в последнем выездном заседании облисполкома, которое проходило в Могилевском районе, принимали участие все руководители хозяйств. Прошел месяц, времени организовать надлежащую работу по увеличению производства молока и выращиванию телят было достаточно.

Прописные истины: необходимо проявить больше ответственности и заботы по уходу за животными. Особенно в первые часы после рождения телят. Отдельная работа должна быть проведена с новотельным скотом, и до, и после растелов.

Главный ветврач района Александр Болтунов обратил внимание на то, что для профилактики ряда заболеваний следует выпаивать скот витаминными энергетическими добавками. Кормовые добавки, обогащённые витаминами, минералами и пробиотиками, используют в СК «Дуброва» и ОАО «Быховрайагропромтехснаб». Начали эту работу с новотельным скотом проводить в ОАО «Новобыховский». В ОАО «Володарский» также используют минерально-витаминные добавки, но, кроме этого, применяют более доступный и дешевый метод, добавляя в теплую воду соль и сахар, а затем выпаивают такой смесью коров после отелов.

И все же окончательные результаты по валовому производству молока еще не радуют сельчан. В сравнении с прошлым годом по хозяйству снижена численность скота на 650 голов, «сминусовали» на 765 тонн по молоку. Почти в два раза снижена валовая продукция. Об этом сообщила главный экономист хозяйства Марина Никифорова. В то же время, наметились и положительные тенденции. Так, в текущем году до 88% в сентябре повысилась товарность молока. До 3,8% увеличилась базисная жирность. Оба эти показатели выше прошлогодних. Также уменьшился падеж скота.

Резонный вопрос по оплате труда операторов машинного доения специалистам хозяйства адресовал глава района Дмитрий Мартинович. Так, производство молока уменьшилось, а заработная плата, наоборот, возросла от «минималки» до 400 рублей. Хотя это тоже не тот уровень заработной платы, который должны получать люди, занятые производством молока и мяса. Но сегодня операторы машинного доения в хозяйствах — низкооплачиваемая категория работников, чего быть не должно. В скором времени оплата труда операторов машинного доения и животноводов будет пересмотрена. Если заинтересовать людей, тогда можно будет рассчитывать на более весомые результаты.

Руководители и зооветспециалисты посмотрели, как на МТК содержится крупно-рогатый скот, какой образцовый порядок наведен не только в помещениях, где находятся животные, но и на прилегающей территории, то, как кормят скот, как выпаивают теленка молозивом, обратили внимание на некоторые другие технологические процессы. Именно так должно быть всегда: наполненные кормовые столы, чистые помещения, работающие водопоилки и т. д.

Подведение итогов выездного семинара-совещания состоялось в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, где была проанализирована работа всех хозяйств района по получению животноводческой продукции. В частности, начальник производственного отдела райсельхозпрода Григорий Музыкантов отметил, что установленное задание по производству молока за сентябрь выполнено лишь ОАО «Воронино» на 103,7%, или +119 тонн. В то же время остальные хозяйства района допустили снижение объемов производства молока.

За сентябрь задание по выходу на товарность молока не ниже 90% достигнута филиалом «Мокрянский» — 94,7%, ОАО «Быховский» — 90,1%.

В целом практически в два раза в сравнении с прошлым годом увеличилось количество реализуемого молока сортом экстра. По выращиванию КРС районное задание за январь-сентябрь выполнено лишь на 80%. Прирост обеспечили СК «Дуброва» — на 104% и ОАО «Воронино» — на 102%.

Также шла речь о подготовке объектов к зимне-стойловому периоду, было обращено внимание на работу по идентификации и регистрации КРС. Перед руководителями сельскохозяйственных организаций поставлены конкретные задачи по увеличению продукции животноводства.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.