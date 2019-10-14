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Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Львовской области
Источник материала: Партизан
Автобус, в котором ехали белорусские туристы, попал в ДТП в Львовской области. В результате аварии погиб один человек — гражданин Украины, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на
Авария произошла около 16:50 13 октября в районе села Узловое на автодороге Львов — Луцк. По предварительным данным, автобус IVECO, в котором ехали 38 белорусов, столкнулся с ВАЗ-2109. Легковушка под управлением местного жителя 1989 г. р. выехала на встречку, где и столкнулась с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» погиб, белорусские граждане не пострадали. Их доставили к месту назначения на другом транспорте.
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Автобус, в котором ехали белорусские туристы, попал в ДТП в Львовской области. В результате аварии погиб один человек — гражданин Украины, сообщает корреспондент...
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