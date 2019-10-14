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Брестское "Динамо" выпустило социальный ролик о безопасности на дорогах
15.10.2019 15:41 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский клуб обратил внимание, что в области большое количество аварий происходит с участием детей. "Динамовцы" призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила.
Пресс-служба футбольного клуба "Динамо-Брест" обратила внимание, что каждое третье ДТП в на Брестчине – наезд на пешеходов. Почти половина из них с участием детей, и чаще всего пешеходы нарушают правила, переходя дорого в неположенном месте.
В клубе отметили, что футболисты также нарушают правила: только в этом сезоне брестские "динамовцы" получили 48 предупреждений.
"Но судья может простить игроку нарушение, а дорога ошибок не прощает!" – сказали в клубе.
"Выходя за рамки дозволенного, ты рискуешь уйти из игры навсегда. Мы играем по правилам! Соблюдай их и ты", - говорится в ролике.
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Брестский клуб обратил внимание, что в области большое количество аварий происходит с участием детей. "Динамовцы" призвали всех участников дорожного движения...
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