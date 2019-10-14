Школьное питание

Источник материала: Новости Хотимска

На сегодняшний день в Хотимских школах 98% учащихся посещают столовые, в сельских – 100% учеников. Хорошие показатели, не так ли?

Журналист «ШК» задался вопросом: «Чем кормят школьников и как организовано питание в учебных учреждениях?»

От методиста отдела по образованию, спорту и туризму узнаём, что организация питания в учреждениях образования осуществляется в соответствии с Положением об организации питания учащихся, получающих общее среднее образование, утверждённом постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.02.2005 года №117. Соответственно это свод указаний, отступление от которых недопустимо.

«В 2019/2020 учебном году в учреждениях образования питанием охвачено 1094 учащихся. Из них одноразовое бесплатное питание получают 507 (44%) учеников. К этому числу относятся учащиеся 1-4 классов городских школ, 1-11 классов из сельской местности, детки с особенностями психофизического развития, а также находящиеся в социально опасном положении.

Двухразовое и трёхразовое питание обеспечено 279 учащимся, которые составляют 25% от общего количества. В эту категорию входят дети из малообеспеченных или многодетных семей.

325 учеников (29%), учащиеся 5-11 классов городских школ, получают питание за счёт средств родителей в виде комплексных обедов. Под комплексным обедом следует понимать: закуску, первое блюдо, второе мясное или рыбное блюдо, гарнир, напиток и фрукты. В сумме такое питание обходится родителям в среднем на сумму 1.40-1.46 рублей в день, – комментирует Анна Цыганкова, методист отдела по образованию, спорту и туризму. – Учащиеся группы продлённого дня обеспечиваются ещё и завтраками, в среднем на сумму от 80 до 90 копеек и полдником, стоимость которого также не превышает одного рубля, а точнее составляет 60-70 копеек».

Исходя из беседы, можно выделить следующие группы учащихся, имеющих право на бесплатное питание в учреждениях образования:

– ученики 1–4 классов;

– дети из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;

– учащиеся из семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы;

– учащиеся, находящиеся в социально опасном положении;

– ученики из малообеспеченных семей (среднедушевой доход которых ниже наименьшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством Республики Беларусь за два последних квартала);

– учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами;

– дети с особенностями психофизического развития.

А есть ли плюсы питания в школьных столовых и так ли оно необходимо, узнали у технолога Людмилы Даниленко, которая занимается непосредственно разработкой меню для всех учебных учреждений Хотимщины.

– Людмила Ивановна, почему так необходимо школьное питание?

– Правильное школьное питание способствует росту и развитию школьника, улучшению его здоровья. Рациональное питание повышает защитные силы организма, трудоспособность и эффективность обучения, снижает заболеваемость, улучшает иммунитет, показатели здоровья и успеваемость, предупреждает развитие утомления в течение учебного дня. Высокие потребности в пищевых веществах и энергии на единицу массы тела у детей и подростков требуют правильного подбора продуктов и их соотношения, особых способов приготовления блюд.

Школьники сейчас проводят в учреждениях образования от 4,5 до 7 часов, что и является основным показателем необходимости приёма пищи. Согласно санитарным нормам все учащиеся должны получать пищу каждые 3,5-4 часа.

Горячее питание осуществляется по примерным двухнедельным рационам, разработанным на основе потребностей детей в пищевых веществах и энергии. При разработке меню учитывается множество факторов: возраст учащихся, нормы пищевых веществ, которые должен потреблять школьник, калорийность, а также сезонность тех или иных блюд.

Для выявления предпочтений школьников, регулярно проводится анкетирование, как среди школьников, так и среди родителей, оговаривается оплата питания (для тех категорий, которые питаются платно). Стоит отметить, что питаются детки одинаково, те которые посещают столовую за счёт государства и те, за кого платят родители. Различий никаких не делается. Все получают одинаково сбалансированное питание, – рассказала Людмила Ивановна.

Как пояснила технолог, при закупке продуктов проводится санитарно-гигиеническая экспертиза, и даже те овощи, которые школы ежегодно выращивают сами школы, для уменьшения стоимости питания, подлежат её прохождению. Кроме того, ведётся постоянный контроль массы, калорийности, размеров подаваемых в школьных столовых блюд. Ежемесячно организовываются как плановые, так и внеплановые межведомственные проверки столовых. К счастью, в последнюю из таких проверок серьёзных нарушений выявлено не было: лишь претензии к оборудованию, и то, не те, что оно в ненадлежащем состоянии, а те, что можно при возможности закупить новое, чтобы облегчить труд поваров.

– Как родители проводят оплату за питание школьников?

– Здесь всё доведено до автоматизма: безналичные платежи через систему «Расчёт» ЕРИП доступен каждому.

– Помнится, когда-то в школьных столовых работали небольшие буфеты, куда школьники на переменах выстраивались в очередь за свежей выпечкой. Эта форма работы уже изжила себя? Или по какой причине в школах нет буфета?

– Да, конечно, школьники формировались в длинные очереди за булочками, которые выстраивались уже к концу урока, а пока подходили замыкающие, проходила добрая половина следующего урока. Это неким образом конечно влияло на учебный процесс, но ещё одним существенным минусом этих буфетов было то, что многие дети начинали питаться в сухомятку, отказываясь от горячих обедов. Сейчас же, они получают сбалансированное питание и не задерживают учебный процесс.

Также можно прогнозировать, что ближайшее время охват питанием городских школьников будет100 %.

P.S. Во время написания публикации, столкнулась с мнением, что меню тех же Минских школ, сильно отличается от наших. А чем наши дети хуже?

Немного пришлось потратить времени, чтобы найти меню на сайте Комбината школьного питания города Минска, и вот что мы видим:

Дарья КОРНЕВА