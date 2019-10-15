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В горецкой поликлинике открылся новый центр: что там делают?
16.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
“Услышала в поликлинике, что там открылся какой-то центр, — позвонила в редакцию жительница города. — Какие медицинские услуги он оказывает?”. Мы выяснили подробности.
О том, как работает центр раннего вмешательства читайте в сегодняшнем номере «Горецкого вестника» за 16 октября.
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“Услышала в поликлинике, что там открылся какой-то центр, — позвонила в редакцию жительница города. — Какие медицинские услуги он оказывает?”. Мы выяснили...
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