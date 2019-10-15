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В горецкой поликлинике открылся новый центр: что там делают?

16.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

“Услышала в поликлинике, что там открылся какой-то центр, — позвонила в редакцию жительница города. — Какие медицинские услуги он оказывает?”. Мы выяснили подробности.

 

В горецкой поликлинике открылся новый центр: что там делают?
Фото Михаила Левцова

О том, как работает центр раннего вмешательства читайте в сегодняшнем номере «Горецкого вестника» за 16 октября.

 

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  “Услышала в поликлинике, что там открылся какой-то центр, — позвонила в редакцию жительница города. — Какие медицинские услуги он оказывает?”. Мы выяснили...
 
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