«Поклеили обои и не развелись». Читательница - о ремонте кухни в частном доме за 23 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Как найти компромисс между своими желаниями и возможностями? Об этом наша следующая история ремонта.

Рассказывает читательница Елена:

— У нас частный дом, площадь кухни составляет около 15 м² (с высотой потолка 2,95 метра).

К ремонту мы шли девять лет: сначала не было даже четкой идеи того, чего хочется, потом — финансов на реализацию. Все это время я собирала понравившиеся интерьеры на разных ресурсах, сортировала примеры, удаляла, возвращала приглянувшиеся варианты — и так по кругу. В том числе предприняли несколько заходов к дизайнерам.



План дома

К 2017 году я определилась со стилем, но пришлось поискать подходящие фасады. Помог случай: рекламный блок на TUT.BY показал мне вариант мечты — так ремонт кухни сдвинулся с мертвой точки.

Проблемный момент, который необходимо было обыграть на первоначальном этапе с минимальным вмешательством, — расположение газового оборудования, которое можно было переносить только вдоль одной стены, указанной в проекте. А также крупные трубы отопления, идущие по периметру.



В процессе ремонта

Примерно за полтора месяца совместной работы с дизайнером нашелся компромисс между желаниями и возможностями.

Разводку электрики муж делал сам. Отделку стен, пола и потолка, перенос газового оборудования выполняли приглашенные специалисты.

Около двух месяцев мы ждали мебель. В процессе ожидания сами покрасили трубы и поклеили обои. Традиция у нас с мужем такая — клеить обои. Сделали это и даже не развелись, живем дальше.





Материал нашей кухни — матовый МДФ тепло-белого цвета, столешница — из ДСП цвета дуба. В целом она очень эргономичная и удобная для нас. За полтора года эксплуатации поменять ничего не захотелось.

В шкафу с решетчатыми дверцами спрятана газовая колонка. За это решение меня вряд ли похвалят газовики и пожарные, но это был компромисс между эстетикой и функционалом.

В углу расположен большой уголок с техникой: встроенные холодильник, микроволновка, духовой шкаф и посудомоечная машина.



Кухня в вечернее время

Под мойкой из искусственного камня размещается большой угловой шкаф. Верхние шкафчики в нем распашные, нижние заполнены приборами, кухонной утварью и продуктами.





Обеденный стол-остров заказывали вместе с кухонной мебелью. В итоге он оказался очень удачным решением: с одной стороны, это дополнительное место для хранения, с другой, когда приходят гости, его можно развернуть и разместить там до 11 человек.





Отдельно приобретали комод, на который теперь вынесен чайно-кофейный уголок. В этой же зоне есть место для телевизора, но пока мы с мужем не решили, нужен ли он нам.





Прожив в этом интерьере 1,5 года, могу посоветовать следующее:

не жалейте времени на проектирование кухни вместе с дизайнером, продумывайте каждый шкафчик. Это тяжело, но того стоит;

не нужно бояться белого цвета фасадов (особенно если это ваша мечта). Пачкаются они не сильнее, чем все остальные;

не нужно переживать насчет высоких шкафчиков. Да, вы не доберетесь к ним без стульчика или мини-стремянки, но это бесценное, полезное место для хранения всего, что используется редко;

не стоит жалеть денег на фурнитуру (доводчики и прочее), а также на исполнение всех своих желаний: в наших реалиях капитальный ремонт в кухне делаешь на 10−15 лет минимум — все это время страдать по случаю нереализованной мечты глупо.

Смета (часть бытовой техники, светильники и мебель в целях экономии мы везли из Польши, Литвы и России):

Кухонная мебель и стол-остров 10 000 рублей Стулья и комод 1400 рублей Отделочные работы 2100 рублей Материалы для отделки 3200 рублей Бытовая техника 5800 рублей Все для освещения 700 рублей Итого 23 200 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Дизайн не заменит роскошь, а красота не улучшит быт.

Философское начало моего комментария, не правда ли? Мне показалось, что сегодняшняя кухня как раз сложена из этого противоречия. Конечно, можно было и не замечать его, но мне опять-таки кажется, что это надо обсудить. Хотя бы ту часть, которая не дизайн и красота, а другую. Назовем ее кратко: роскошный быт.

Почему роскошный быт? Потому что просто роскошь, как я понимаю, уже мало кого интересует. Да и нет ее уже в нашей памяти по причине частых революций (и даже после поездок в Европу на три дня и три ночи). Ну или соседка ведь всегда подскажет, как надо «жить хорошо», она-то уж наверняка разбирается.

Дизайн и красота (занудство-то какое) в нашем конкурсе вызывают только вечные споры. Бытовая роскошь как вирус, что привезли с собой перелетные туристы (в каком-то смысле даже просветители), которые после променадов по Берлину, например, однажды открыли нашему свету евроремонт, сверкающую, ламинированную ДСП, магию работы фурнитуры, да и просто каталог недорогой и популярной мебели и так далее. Ну, а мы, простые и доверчивые, приспособили это «богатство» да эти «трофеи» под себя. Приспособили так, что все соседки и туристы «ахнули».

Говорят, если переболеть однажды вирусом, существует вероятность, что твой иммунитет окрепнет, перестанет на него реагировать. В любом случае я не доктор, да и прививок от роскоши не делаю. Я — дизайнер, мое дело — это красота и дизайн. Ну, а если конкретнее, то сегодняшняя кухня в каких-то местах переболела вирусом, а в каких-то — еще не долечилась.

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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