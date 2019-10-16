Посмотрите, какие девушки поборются за возможность представлять Беларусь на «Миссис мира»

Совсем скоро в Минске во второй раз пройдет белорусский этап международного конкурса «Миссис мира - 2020». 15 девушек, прошедших кастинг, поборются за корону и право представлять нашу страну в декабрьском мировом финале в Лас-Вегасе. Вместе с видеосервисом VOKA, который является генеральным партнером конкурса и будет транслировать отбор в режиме реалити-шоу, показываем вам всех участниц и коротко их представляем. А также даем возможность читателям выбрать свою фаворитку, которая получит специальный приз от VOKA, и придумать по-настоящему непростые задания для девушек — подробнее об этом в конце материала.
Любчик Екатерина
Минск, 32 года, журналист, предприниматель
Имеет два высших образования: экономист — по требованию родителей, журналист — по требованию души. Предприниматель, основатель бренда аксессуаров для новорожденных, молодых мам и беременных. Увлекается путешествиями, чтением, театром и кино. Благодаря социальному проекту «Мама тоже человек» стремится показать, что женщина в декретном может быть активной.
«Я мама мальчиков: двоих сыновей 2 и 4 лет, а третий старшенький — муж, хоть и самый непослушный, но очень любимый».
Бахаревич Янина
Минск, 27 лет, фотограф
Увлекается путешествиями, макияжем, прическами, создает украшения ручной работы. Стремится создать банковскую карточку «Супергероя», при расчете которой будут отчисляться проценты в благотворительные фонды и организации.
«Три мои главные ценности: семья, творчество и путешествия. Без любой из этих составляющих жизнь будет неполноценной. Я не умею сидеть на месте, обожаю пробовать что-то новое, открывать и изучать себя с разных сторон».
Мухатова Виктория
Минск, 25 лет, директор студии красоты
Дизайнер по образованию, работает визажистом и стилистом по прическам. Увлекается рисованием, плаванием и путешествиями. Помогает благотворительным организациям в создании идей и реализации проектов.
«Мечтаю построить дом, в котором будет собираться большая семья, завести огромную собаку, родить двух девочек и мальчика. А еще — сняться в кино!»
Куренкова Виктория
Минск, 30 лет, визажист-стилист
Работает визажистом, моделью, снимается в кино и занимается разведением собак. Мама двух мальчиков 4 и 8 лет. Социальный проект направлен на комплексную помощь лицам пожилого возраста, страдающим деменцией.
«Я — настоящая Леди! Леди, которая не боится сложностей, тяжелой работы (даже физической), которая в любой ситуации остается женщиной, красивой и привлекательной. Я горжусь, что в полной мере управляю своей жизнью, добиваюсь поставленных целей и задач».
Увлекается танцами и участвует в конкурсах. Мама троих мальчиков: 8, 5 и 1 года. Также в семье живут три собаки. Ее социальный проект «Спаси преданное сердце» направлен на помощь бездомным животным.
«Я открытый, общительный и целеустремленный человек. Очень люблю свою семью».
Баньковская Тиана
Минск, 29 лет, актриса, художник
Пишет картины маслом и сочиняет стихи. Любит бегать по утрам. Участвовала в разработке продукта с питательными микроэлементами для борьбы с недоеданием детей в странах Латинской Америки, Азии, Африки. Участвует в благотворительном проекте «Мечты сбываются». Снимается в кино и рекламе.
«Два года, как мама, четыре года, как жена. Родилась в Беларуси, вышла замуж в Гонконге, родила в Аргентине. Люблю людей, чувствую их и понимаю».
Лабуш Жанна
Минский район, 39 лет, администратор клуба
Мама трех детей: 18 и 5 лет, а также 6 месяцев. Основные увлечения и ценности: семья, личный рост, чтение и путешествия. Ведет активный образ жизни и собирается организовать для детей-сирот творческие вечера под названием «Талант Внутри».
«Моя семья — это мои крылья! Ценю каждое мгновенье, ни о чем не жалею, благодарю всех, кто встречается на моем пути».
Молаеб Диана
Минск, 33 года, врач-дерматолог
Увлекается вокалом, боксом и психологией. Много времени уделяет спорту. Мама двух мальчиков 5 и 7 лет. Замужем за иностранцем, и поэтому живет на две страны: Беларусь и Ливию. Социальный проект тесно связан с профессиональной сферой и направлен на своевременную диагностику родинок и раннее выявление меланомы.
«Я человек положительный, открытый и жизнерадостный. Люблю делать добро людям».
Дубоенко Екатерина
Минск, 33 года, дизайнер
Выпускает свою линию одежды, увлекается макияжем и фотографией. Растит восьмилетнего сына. При помощи своего социального проекта «Руками трогать» призывает женщин с большим вниманием относиться к своему здоровью и тем самым предотвращать тяжелые последствия рака молочной железы.
«Я жизнерадостный, активный и целеустремленный человек. Стараюсь всегда доводить начатое до конца».
Белякова Мария
Минск, 32 года, профессиональная спортсменка
Чемпионка мира и Европы по водным лыжам, входит в состав национальной команды Беларуси. Любит активный образ жизни, кататься на вейкборде и сноуборде. Увлекается психологией и чтением. Стремится организовать серию открытых уроков для детей по разным видам спорта и помочь им выбрать то, что по душе.
«Я счастливая мама и любимая жена. Надежный друг, всегда рядом, когда нужна моя помощь. Люблю жизнь и все ее приключения».
Сташевская Анастасия
Минск, 28 лет, массажист
Любит готовить и изучает основы правильного питания. Основатель «Мамского читательского клуба». Воспитывает трехлетнюю дочку.
«Люблю жизнь в любом ее проявлении, умею видеть красоту, где порой ее не замечают другие, ценю людей, которые рядом. Отзывчивая, веселая и добрая, независимо от внешних обстоятельств всегда найду повод для радости».
Ковалевская Ольга
Минск, 42 года, владелица барбершопа
Ведет активный образ жизни, увлекается фитнесом, плаванием и рукоделием. Вместе с мужем открыли барбершоп. Мама четырехлетнего сына.
«Я ценю и горжусь всем, что сегодня есть в моей жизни. В первую очередь это любимый муж, замечательный сынок и наше общее семейное дело. У меня много увлечений, могу, например, смастерить все: от новогоднего костюма до вечернего платья».
Аркадьева Анна
Минск, 32 года, фрилансер
Мама двух девочек: 5 и 2 лет. В планах — создание интернет-платформы для поиска волонтеров в благотворительные проекты. По образованию теле- и радиожурналист, заканчивала Московский институт телевидения «Останкино».
«Последнее время уделяю много внимания семье, воспитанию детей и „прокачиванию“ себя на тренингах, курсах по психологии, при помощи спорта и диетологии».
Жданович Эльвира
Минск, 30 лет, бьюти-блогер
Юрист по образованию. Увлекается рисованием акварелью, фотографией, занимается тайским боксом. Воспитывает четырехлетнего сына. На протяжении нескольких лет помогает детским домам как волонтер. Стремится дарить детям в детских домах настоящий праздник и теплоту общения.
«Я человек энергичный и порой непредсказуемый, очень эмоционально все переживаю. Но главное, что добродушная и отзывчивая».
Верховская Юлия
Минск, 26 лет, актриса
Снимается в кино, сериалах, ведет прогноз погоды. Воспитывает дочь 4 лет. Хотела бы создать челлендж среди актеров по освещению проблем в мире и обществе для привлечения к ним внимания. С 3 до 15 лет танцевала в народном ансамбле.
В этом году отбор будет необычным — повлиять на его результаты может каждый. Дело в том, что конкурс будет проходить в формате реалити-шоу, выпуски которого можно посмотреть на платформе VOKA. Вы можете оставить в комментариях под этим материалом свой вопрос для участниц или задание для них. Организаторы выберут лучшие, а вы, в свою очередь, получите возможность попасть в состав жюри финального выпуска. Также вы можете проголосовать за понравившуюся участницу ниже. Победительница получит специальный приз от генерального партнера отбора.
17 октября стал доступен первый эпизод реалити-шоу. В нем зрители могут познакомиться с результатами кастинга в проект. Второй выпуск — видеовизитки всех претенденток — VOKA представит 23 октября. Затем на протяжении трех выпусков (30 октября, 4 и 7 ноября) на видеосервисе будут появляться записи основных этапов проекта, а гранд-финал отбора все желающие смогут увидеть 10 ноября в прямом эфире.
Напомним, в отборе могли принимать участие замужние претендентки в возрасте от 18 до 47 лет с белорусским гражданством. Особенно приветствовалось наличие детей и знание английского языка. В течение конкурса участниц ждут подготовка и съемки в реалити-проекте, разработка собственного социального проекта и большой финал в ресторанном комплексе Astoria Riverside.
Партнер проекта:
VOKA — это видеосервис c разнообразным контентом: более 20 000 фильмов и сериалов в HD-качестве, более 120 ТВ-каналов, онлайн-трансляции музыкальных и спортивных событий («Рок за Бобров», A-Fest, Viva Braslav, «Классика у Ратуши», Bright Fest и др.), популярные фильмы на белорусском языке в разделе CINEVOKA, а также премьеры любимых сериалов раньше, чем в эфире ТВ.