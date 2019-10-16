Посмотрите, какие девушки поборются за возможность представлять Беларусь на «Миссис мира»

Источник материала: Tut.by

Совсем скоро в Минске во второй раз пройдет белорусский этап международного конкурса «Миссис мира - 2020». 15 девушек, прошедших кастинг, поборются за корону и право представлять нашу страну в декабрьском мировом финале в Лас-Вегасе. Вместе с видеосервисом VOKA , который является генеральным партнером конкурса и будет транслировать отбор в режиме реалити-шоу, показываем вам всех участниц и коротко их представляем. А также даем возможность читателям выбрать свою фаворитку, которая получит специальный приз от VOKA, и придумать по-настоящему непростые задания для девушек — подробнее об этом в конце материала.

Любчик Екатерина

Минск, 32 года, журналист, предприниматель

Имеет два высших образования: экономист — по требованию родителей, журналист — по требованию души. Предприниматель, основатель бренда аксессуаров для новорожденных, молодых мам и беременных. Увлекается путешествиями, чтением, театром и кино. Благодаря социальному проекту «Мама тоже человек» стремится показать, что женщина в декретном может быть активной.

«Я мама мальчиков: двоих сыновей 2 и 4 лет, а третий старшенький — муж, хоть и самый непослушный, но очень любимый».

Бахаревич Янина

Минск, 27 лет, фотограф

Увлекается путешествиями, макияжем, прическами, создает украшения ручной работы. Стремится создать банковскую карточку «Супергероя», при расчете которой будут отчисляться проценты в благотворительные фонды и организации.

«Три мои главные ценности: семья, творчество и путешествия. Без любой из этих составляющих жизнь будет неполноценной. Я не умею сидеть на месте, обожаю пробовать что-то новое, открывать и изучать себя с разных сторон».

Мухатова Виктория

Минск, 25 лет, директор студии красоты

Дизайнер по образованию, работает визажистом и стилистом по прическам. Увлекается рисованием, плаванием и путешествиями. Помогает благотворительным организациям в создании идей и реализации проектов.

«Мечтаю построить дом, в котором будет собираться большая семья, завести огромную собаку, родить двух девочек и мальчика. А еще — сняться в кино!»

Куренкова Виктория

Минск, 30 лет, визажист-стилист

Работает визажистом, моделью, снимается в кино и занимается разведением собак. Мама двух мальчиков 4 и 8 лет. Социальный проект направлен на комплексную помощь лицам пожилого возраста, страдающим деменцией.

«Я — настоящая Леди! Леди, которая не боится сложностей, тяжелой работы (даже физической), которая в любой ситуации остается женщиной, красивой и привлекательной. Я горжусь, что в полной мере управляю своей жизнью, добиваюсь поставленных целей и задач».

Веленто Виктория

Гродно, 34 года, юрист

Увлекается танцами и участвует в конкурсах. Мама троих мальчиков: 8, 5 и 1 года. Также в семье живут три собаки. Ее социальный проект «Спаси преданное сердце» направлен на помощь бездомным животным.

«Я открытый, общительный и целеустремленный человек. Очень люблю свою семью».

Баньковская Тиана

Минск, 29 лет, актриса, художник

Пишет картины маслом и сочиняет стихи. Любит бегать по утрам. Участвовала в разработке продукта с питательными микроэлементами для борьбы с недоеданием детей в странах Латинской Америки, Азии, Африки. Участвует в благотворительном проекте «Мечты сбываются». Снимается в кино и рекламе.

«Два года, как мама, четыре года, как жена. Родилась в Беларуси, вышла замуж в Гонконге, родила в Аргентине. Люблю людей, чувствую их и понимаю».

Лабуш Жанна

Минский район, 39 лет, администратор клуба

Мама трех детей: 18 и 5 лет, а также 6 месяцев. Основные увлечения и ценности: семья, личный рост, чтение и путешествия. Ведет активный образ жизни и собирается организовать для детей-сирот творческие вечера под названием «Талант Внутри».

«Моя семья — это мои крылья! Ценю каждое мгновенье, ни о чем не жалею, благодарю всех, кто встречается на моем пути».

Молаеб Диана

Минск, 33 года, врач-дерматолог

Увлекается вокалом, боксом и психологией. Много времени уделяет спорту. Мама двух мальчиков 5 и 7 лет. Замужем за иностранцем, и поэтому живет на две страны: Беларусь и Ливию. Социальный проект тесно связан с профессиональной сферой и направлен на своевременную диагностику родинок и раннее выявление меланомы.

«Я человек положительный, открытый и жизнерадостный. Люблю делать добро людям».

Дубоенко Екатерина

Минск, 33 года, дизайнер

Выпускает свою линию одежды, увлекается макияжем и фотографией. Растит восьмилетнего сына. При помощи своего социального проекта «Руками трогать» призывает женщин с большим вниманием относиться к своему здоровью и тем самым предотвращать тяжелые последствия рака молочной железы.

«Я жизнерадостный, активный и целеустремленный человек. Стараюсь всегда доводить начатое до конца».

Белякова Мария

Минск, 32 года, профессиональная спортсменка

Чемпионка мира и Европы по водным лыжам, входит в состав национальной команды Беларуси. Любит активный образ жизни, кататься на вейкборде и сноуборде. Увлекается психологией и чтением. Стремится организовать серию открытых уроков для детей по разным видам спорта и помочь им выбрать то, что по душе.

«Я счастливая мама и любимая жена. Надежный друг, всегда рядом, когда нужна моя помощь. Люблю жизнь и все ее приключения».

Сташевская Анастасия

Минск, 28 лет, массажист

Любит готовить и изучает основы правильного питания. Основатель «Мамского читательского клуба». Воспитывает трехлетнюю дочку.

«Люблю жизнь в любом ее проявлении, умею видеть красоту, где порой ее не замечают другие, ценю людей, которые рядом. Отзывчивая, веселая и добрая, независимо от внешних обстоятельств всегда найду повод для радости».

Ковалевская Ольга

Минск, 42 года, владелица барбершопа

Ведет активный образ жизни, увлекается фитнесом, плаванием и рукоделием. Вместе с мужем открыли барбершоп. Мама четырехлетнего сына.

«Я ценю и горжусь всем, что сегодня есть в моей жизни. В первую очередь это любимый муж, замечательный сынок и наше общее семейное дело. У меня много увлечений, могу, например, смастерить все: от новогоднего костюма до вечернего платья».

Аркадьева Анна

Минск, 32 года, фрилансер

Мама двух девочек: 5 и 2 лет. В планах — создание интернет-платформы для поиска волонтеров в благотворительные проекты. По образованию теле- и радиожурналист, заканчивала Московский институт телевидения «Останкино».

«Последнее время уделяю много внимания семье, воспитанию детей и „прокачиванию“ себя на тренингах, курсах по психологии, при помощи спорта и диетологии».

Жданович Эльвира

Минск, 30 лет, бьюти-блогер

Юрист по образованию. Увлекается рисованием акварелью, фотографией, занимается тайским боксом. Воспитывает четырехлетнего сына. На протяжении нескольких лет помогает детским домам как волонтер. Стремится дарить детям в детских домах настоящий праздник и теплоту общения.

«Я человек энергичный и порой непредсказуемый, очень эмоционально все переживаю. Но главное, что добродушная и отзывчивая».

Верховская Юлия

Минск, 26 лет, актриса

Снимается в кино, сериалах, ведет прогноз погоды. Воспитывает дочь 4 лет. Хотела бы создать челлендж среди актеров по освещению проблем в мире и обществе для привлечения к ним внимания. С 3 до 15 лет танцевала в народном ансамбле.

В этом году отбор будет необычным — повлиять на его результаты может каждый. Дело в том, что конкурс будет проходить в формате реалити-шоу, выпуски которого можно посмотреть на платформе VOKA. Вы можете оставить в комментариях под этим материалом свой вопрос для участниц или задание для них. Организаторы выберут лучшие, а вы, в свою очередь, получите возможность попасть в состав жюри финального выпуска. Также вы можете проголосовать за понравившуюся участницу ниже. Победительница получит специальный приз от генерального партнера отбора.

17 октября стал доступен первый эпизод реалити-шоу. В нем зрители могут познакомиться с результатами кастинга в проект. Второй выпуск — видеовизитки всех претенденток — VOKA представит 23 октября. Затем на протяжении трех выпусков (30 октября, 4 и 7 ноября) на видеосервисе будут появляться записи основных этапов проекта, а гранд-финал отбора все желающие смогут увидеть 10 ноября в прямом эфире.

Напомним, в отборе могли принимать участие замужние претендентки в возрасте от 18 до 47 лет с белорусским гражданством. Особенно приветствовалось наличие детей и знание английского языка. В течение конкурса участниц ждут подготовка и съемки в реалити-проекте, разработка собственного социального проекта и большой финал в ресторанном комплексе Astoria Riverside.

Партнер проекта:

VOKA — это видеосервис c разнообразным контентом: более 20 000 фильмов и сериалов в HD-качестве, более 120 ТВ-каналов, онлайн-трансляции музыкальных и спортивных событий («Рок за Бобров», A-Fest, Viva Braslav, «Классика у Ратуши», Bright Fest и др.), популярные фильмы на белорусском языке в разделе CINEVOKA, а также премьеры любимых сериалов раньше, чем в эфире ТВ.

Опрос Отдайте свой голос за понравившуюся участницу отбора на "Миссис мира 2020. Белорусский этап" Любчик Екатерина

Жданович Эльвира

Аркадьева Анна

Ковалевская Ольга

Сташевская Анастасия

Белякова Мария

Дубоенко Екатерина

Молаеб Диана

Лабуш Жанна

Баньковская Тиана

Веленто Виктория

Куренкова Виктория

Мухатова Виктория

Бахаревич Янина

Верховская Юлия 4 голоса Результаты опроса

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