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МВФ «упразднил» группу стран СНГ. Беларусь попала в «Новую и развивающуюся Европу»
Источник материала: Партизан
Международный валютный фонд, начиная с октябрьского отчета о состоянии мировой экономики, изменил классификацию стран. Была упразднена группа стран СНГ.
Четыре экономики стран СНГ: Беларусь, Молдова, Россия и Украина перенесены в группу «Новая и развивающаяся Европа» (Еmerging and Developing Europe). В нее также входят Турция Польша, Румыния. Венгрия, Болгария, Сербия, Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория и Северная Македония.
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан сформировали субгруппу «Кавказ и Центральная Азия», которая вместе с Ближним Востоком, Северной Африкой и Афганистаном и Пакистаном формирует новую региональную группу «Ближний Восток и Центральная Азия».
В октябрьском отчете МВФ оценил рост беларусской экономики в 2019 году в 1,5%, а в 2020-м — в 0,3%.
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Международный валютный фонд, начиная с октябрьского отчета о состоянии мировой экономики, изменил классификацию стран. Была упразднена группа стран СНГ.
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