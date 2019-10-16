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Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

17.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Встреча жителей калининского микрорайона с председателем райисполкома, депутатским корпусом и информационной группой состоялась вчера в гимназии № 1.

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж
Открыл встречу председатель окружной избирательной комиссии Горецкого избирательного округа № 82 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Леонид Егоренко. Леонид Кузьмич подробно рассказал о ходе избирательных кампаний в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания.

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Далее общение было построено в формате «вопрос – ответ».

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Диалог представителей власти с горожанами в Горках проходит уже не первый раз. Его основная цель — эффективное рассмотрение возникающих проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Председатель районного исполнительного комитета Александр Бутарев отвечал на актуальные вопросы, которые волнуют горожан. Тематика обращений была самой разнообразной — о строительстве дороги, ремонте крыльца и обустройстве пандуса, ликвидации опасного дерева и других проблемах.

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

 

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова

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  Встреча жителей калининского микрорайона с председателем райисполкома, депутатским корпусом и информационной группой состоялась вчера в гимназии № 1.          ...
 
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