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Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж
17.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Встреча жителей калининского микрорайона с председателем райисполкома, депутатским корпусом и информационной группой состоялась вчера в гимназии № 1.
Далее общение было построено в формате «вопрос – ответ».
Диалог представителей власти с горожанами в Горках проходит уже
Председатель районного исполнительного комитета Александр Бутарев отвечал на актуальные вопросы, которые волнуют горожан. Тематика обращений была самой разнообразной — о строительстве дороги, ремонте крыльца и обустройстве пандуса, ликвидации опасного дерева и других проблемах.
Ольга Киммель
Фото Михаила Левцова
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Встреча жителей калининского микрорайона с председателем райисполкома, депутатским корпусом и информационной группой состоялась вчера в гимназии № 1. ...
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