Что волнует жителей микрорайона Калинина – Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

Встреча жителей калининского микрорайона с председателем райисполкома, депутатским корпусом и информационной группой состоялась вчера в гимназии № 1.

















Далее общение было построено в формате «вопрос – ответ».









Диалог представителей власти с горожанами в Горках проходит уже не первый раз . Его основная цель — эффективное рассмотрение возникающих проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.

















Председатель районного исполнительного комитета Александр Бутарев отвечал на актуальные вопросы, которые волнуют горожан. Тематика обращений была самой разнообразной — о строительстве дороги, ремонте крыльца и обустройстве пандуса, ликвидации опасного дерева и других проблемах.













Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова

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