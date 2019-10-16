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В центре Слуцка на пешеходном переходе сбили женщину, она в тяжёлом состоянии

17.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В центре Слуцка на пешеходном переходе сбили женщину, она в тяжёлом состоянии

В четверг около 10 утра на пешеходном переходе вблизи дома по ул. Копыльская, д. 7 произошёл наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу со стороны магазина «Евроопт». До приезда реанимации она лежала в бессознательном состоянии, сообщили сайту SlutskGorod очевидцы.

Наезд совершил автомобиль Toyota Corolla под управлением мужчины 1959 г.р., двигавшийся со стороны торгового центра «Континент». Водители отмечают, что в это время видимость ограничивалась встречным солнцем, покрытие было мокрым после дождя.

Как сообщил сайту SlutskGorod старший инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов, женщина доставлена в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии, врачи борются за её жизнь. Личность пострадавшей по состоянию на 11:00 не установлена.

В центре Слуцка на пешеходном переходе сбили женщину, она в тяжёлом состоянии

В центре Слуцка на пешеходном переходе сбили женщину, она в тяжёлом состоянии

В центре Слуцка на пешеходном переходе сбили женщину, она в тяжёлом состоянии


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В четверг около 10 утра на пешеходном переходе вблизи дома по ул. Копыльская, д. 7 произошёл наезд на женщину. До приезда реанимации она лежала в бессознательном...
 
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