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В ГАИ пояснили, зачем дороги освящает батюшка: «Последний шанс»

17.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В ГАИ пояснили, зачем дороги освящает батюшка: «Последний шанс»

    Скриншот из видео Солигорского телеканала

Недавно священник освятил самые проблемные перекрестки и пешеходные переходы в Солигорске, но через два дня на одном из них, при въезде в город со стороны Слуцка, автомобиль сбил человека.

В ГАИ района Солигорскому телеканалу пояснили, что обращение Госавтоинспекции к священникам был «последним шансом» снизить аварийность на одном из перекрестков автодороги «Солигорск-Радково».

«На этом перекрестке было совершено два наезда на пешеходов, один – со смертельным исходом. Госавтоинспекция принимает все меры по уменьшению аварийности на этом участке дороги: искусственная неровность, который в народе называют "спящим полицейским", освещение, ну и последний шанс - приглашены были священнослужители для освящения данной местности, чтобы избежать таких сильных и летальных исходов, аварийности», рассказал командир взвода ДПС ОГАИ Солигорского РОВД Владимир Гелескул.

Один из водителей, прочитав прошлую публикацию об освящении «пешеходников» Солигорска, отметил, что это не самый худший вариант: 

«Даже если отсечь мистическую составляющую, подобная практика и возникающий резонанс в СМИ привлекают к проблемным участкам дополнительное внимание пешеходов и водителей. Если этой цели служат постоянные акции ГАИ, разъяснительная работа, дополнительные знаки и разметка, то почему "работа" священников не может считаться своего рода профилактикой? Не каждое событие так "обсасывают" в комментариях», — считает случчанин, пожелавший не называть своего имени.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В ГАИ района Солигорскому телеканалу пояснили, что обращение Госавтоинспекции к священникам был «последним шансом» снизить аварийность на одном из перекрестков...
 
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