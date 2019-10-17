Подросток из Мстиславля обвиняется в хищении денег с мобильных счетов не менее 50 человек

Источник материала: Новости Хотимска

Следственное управление УСК по Могилевской области расследует уголовное дело о хищении путем использования компьютерной техники, возбужденное в отношении 17-летнего жителя Мстиславля. К этому времени установлены 50 потерпевших, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, подросток под предлогом проверки работоспособности слота в своем телефоне просил у случайных прохожих либо знакомых сим-карту определенного оператора сотовой связи. Затем с помощью установленного на мобильном программного обеспечения переводил себе предоставляемые оператором Br100.

Установлено, что с конца мая по конец сентября он присвоил таким способом не менее Br5 тыс. «Уведомления об образовавшемся долге приходили спустя месяц, и подросток рассчитывал, что потерпевшие не вспомнят обстоятельства передачи ему сим-карты. Похищенные деньги парень тратил на личные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах», — рассказала официальный представитель УСК.

В настоящее время по уголовному делу установлены потерпевшие из Мстиславля, Могилева и Минска. В основном парень просил сим-карту у девушек и малолетних детей.

Подростку предъявлено обвинение по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Он заключен под стражу. Назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

«Во избежание подобных хищений следователи напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не передавать сим-карту своего мобильного устройства посторонним. Оператор мобильной связи, по соглашению об использовании предоставляемого им электронного кошелька, ответственности за подобные хищения не несет и ущерб не возмещает», — напомнила Анастасия Лавринович.

Есть основания полагать, что фактов противоправной деятельности несовершеннолетнего может быть больше. В связи с этим граждан, пострадавших от действий молодого человека, просят сообщить об этом по телефону 8(0222) 29-82-57.