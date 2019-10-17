В Беларуси насчитывается около 360 электромобилей

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси сейчас насчитывается около 360 электромобилей, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир СИЗОВ во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"По нашей информации, в 2018 году в Беларуси было порядка 200 электромобилей, сейчас - около 360. То есть этот рынок растет", - отметил Владимир Сизов.

Что касается эксплуатации электромобилей в зимний период, то у них емкость батареи со снижением температуры изменяет свои характеристики. Емкость батареи падает, по разным оценкам, до 20%.

В то же время влияние низких температур на эксплуатацию электрозарядных сетей можно считать незначительным: в связи с тем, что батарея электромобиля охлаждена, продолжительность зарядки будет немного больше.

"Зарядные станции изначально устанавливаются для работы в климатических условиях, которые характерны для Беларуси, поэтому особых требований или изменений в режиме работы электрозарядных станций нет в зависимости от летнего или зимнего периода", - пояснил Владимир Сизов.

Официальный представитель УГАИ МВД Станислав СОЛОВЕЙ добавил, что если говорить о подходах к обеспечению безопасности со стороны Госавтоинспекции, то для сотрудников ГАИ нет принципиальной разницы, какой это автомобиль - на моторном топливе или электромобиль. "Единственный момент и отличие, которое может влиять на безопасность дорожного движения - это то, что электромобили могут очень резко набирать скорость. С точки зрения безопасности именно резкий набор скорости может приносить какие-то негативные последствия, на что должны обращать внимание сами собственники таких транспортных средств", - отметил он.