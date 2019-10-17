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В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

18.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Республиканская акция памяти "Во славу общей Победы!", посвященная празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит на территории Ивьевского района. Она призвана создать новую культуру памяти о той страшной войне. Мы входим в новую эпоху, в которой не будет живых очевидцев событий. Единственным свидетелем остается земля с памятных мест войны, с мест гибели воинов и мирных жителей. Пока время не стерло события и даты, эта земля собирается в одном пространстве крипты Храма Памятника в честь всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в г. Минске для вечной молитвенной памяти. Таим образом, будут воссоединены в народной памяти все, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех Победу в разных точках боевых действий Великой Отечественной войны.

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

Как сообщила главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома Л. Михновская, мероприятия акции начались с приведения в порядок воинских захоронений, сбора сведений о военных событиях 1941-1945 годов в населенных пунктах, о вкладе земляков в общую Победу. Затем со всех 32 захоронений, где покоятся останки 3389 воинов, погибших в годы войны на территории Ивьевщины, проводился торжественный забор земли с подготовкой исторической справки.
Кроме того, на территории Субботникского сельсовета поисковым подразделением вблизи д. Гировичи были найдены останки воина Красной Армии. К сожалению, никаких данных о нем не удалось установить. Но очевидно, что он внес свой посильный вклад в общую Победу, в общий мир.
Уже с первых дней войны в той местности развернулись оборонительные бои с участием 24-ой Самаро-Ульновской Железной дивизии. Героически сражались бойцы дивизии, уничтожили много врагов и вражеской техники. Враг был остановлен. Много солдат погибло, защищая нашу землю.

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

В братскую могилу аг. Субботники захоронили останки неизвестного солдата

Было приято решение о подзахоронении останков неизвестного солдата в братскую могилу аг. Субботники. В честь этого события на этой неделе прошел торжественный митинг с участием представителей районной и местной власти, районного военного комиссариата, местного населения и молодежи.
Победа в Великой Отечественной войне слагалась из усилий всех сыновей и дочерей большой Родины и несломленного духа в отдельности каждого человека. Мы, их потомки, обязаны вечно хранить память о подвигах и продолжать нести их знамя мира, как наивысшую ценность на земле. Неумолимое время призывает нас 75-летие Великой Победы отметить особой благодарностью еще живущим ветеранам и заверить их, что история Великой Победы - наша общая память и она свята для нас. Эти слова звучали рефреном из уст председателя Ивьевского районного Совета депутатов А. Хвасько, военного комиссара Ивьевского военного комиссариата В. Жебрика, председателя районного совета ветеранов войны и труда И. Жиделя.
По христианской традиции останки неизвестного солдата отпевали священнослужители протоиерей Вячеслав Пашкевич и ксендз Александр.
К братской могиле были возложены цветы и венки. Память воина, который обрел покой среди братьев по оружию, участники митинга почтили минутой молчания.
Торжественный забор земли с воинского захоронения взяли председатель Субботникского сельсовета В. Филон и учащаяся местной школы С. Бычко. И уже на следующий день эта святая земля, обагренная кровью павших, оказалась в общей капсуле. Большое мероприятие по случаю соединения святой земли со всех воинских захоронений района состоялась на бакштовской земле, которая имеет славное героическое прошлое. Об этом - в ближайшем номере "ІК".

И. БУТУРЛЯ.
С. ЗЕНКЕВИЧ
(фото).

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканская акция памяти "Во славу общей Победы!", посвященная празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит на...
 
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