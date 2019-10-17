Хорошая прибавка зерна кукурузы к летнему намолоту

Источник материала: Новости Хотимска

Меняем вектор направления движения на 180 градусов и оказываемся в ОАО «Бабушкино подворье». Среди кукурузного поля за деревней Заречье замечаем проблесковый маячок, судя по всему, комбайна. Так как в кукурузной массе больше ничего не видно. Так и есть. Последние сомнения исчезли, когда на горизонте вырисовалась фигура Игоря Грибанова, выгружавшего зерно в кузов автомобиля Андрея Масютина. Вскочив в последний вагон «тысячников» района на уборке зерновых и зернобобовых, Игорь Алексеевич может существенно пополнить свою копилку к «Дажынкам-2019».

– Получаем кукурузного зерна более 90 центнеров на круг, – поясняет главный агроном сельхозпредприятия Александр Хромченко. – На зеленую массу этой культурой занято 1325 гектаров и на зерно 60.

Беру ручку и начинаю перемножать, хотя через секунду дошло, что это легко делается в уме. Да, вот что значит век компьютеризации, скоро таблицу умножения забудем. В общем, получается примерно 540 тонн.

А кукуруза действительно хороша. Причем большая ее площадь, за исключением экспериментального участка главного агронома, засеяна семенами белорусской селекции «Полесский-212» и «Кремень». Пожалуй, технический фактор вкупе со стабильным финансированием имеют решающее значение. Не менее важно правильно спланировать действия агрономической службы. Ведь на урожайность оказывают влияние и субъективные факторы. Это огрехи, допущенные при составлении технологических карт на стадии планирования, ошибки при проведении технологических операций, при проведении различных обработок почвы, неправильный подбор сортового состава. То, что урожайность в ОАО «Бабушкино подворье» каждый год самая высокая в районе, да и на областном уровне выглядит достойной, в том числе одна из высоких и на балло-гектар, свидетельствует о выдерживании техрегламентов.

Главный агроном разламывает пополам один початок, чуть пройдя дальше, проделывает такую же процедуру со вторым. Предлагает сравнить. Не первый год знаю Александра Хромченко. У него вполне здоровые амбиции, что однозначно становится стимулом к успеху и достижению целей. И вот в такие моменты, как сейчас, когда говорим о планках, которые для себя ставит, в его глазах замечаю живой огонек. Последовательно и четко он объясняет:

– Растение, как и человек, живой организм. Может болеть, требует постоянного внимания. Значит, нужно лечить, проявлять заботу. Когда твои усилия не проходят даром – верх блаженства. Сама по себе только трава у дороги растет. Учусь, все лучшее беру на карандаш. Надо – иду за советом.

Многое из наработок у него в блокноте. Открыв нужную страницу, Хромченко предлагает нырнуть, в прямом смысле, в самую гущу кукурузных посевов. При внимательном взгляде можно увидеть, что они волнообразны, если перейти на математические термины, то напоминают синусоиду. Дело в том, что на этом экспериментальном участке, рядом с белорусским сортом посеяны четыре импортных гибрида. Для всех применялись одинаковые удобрения и высевались они в один день (в сеялке восемь секций для загрузки семян, выходило по два ящика для каждого сорта, авт.).

Согласно схеме движения сеялки, начерченной в блокноте, видим где какой сорт и какая его урожайность, наличие крахмала. Только практическим, опытным путем можно переубедить людей, на словах можно же «молотить» все, что угодно. Зарубежные сорта Микки, Кампинес, Ричард, Сильвинио явно предпочтительнее отечественных. Не случайно, как писала газета «Зямля і людзі», в ходе областного учебного семинара в начале сентября по вопросам уборки кукурузы на силос, первый заместитель председателя облисполкома Василий Акулич отметил, что будем закупать только гибриды семян кукурузы (на зерно, авт.) и только французские или немецкие. Или венгерские. Но только гибриды.

Он же озвучил основные подходы по вопросу закупки необходимых семян кукурузы под урожай 2020 года. Именно сейчас об этом надо уже думать. Не мечтать и рассуждать, а конкретно планировать и действовать. Причем есть отработанные схемы для приобретения с участием молочного холдинга «Бабушкина крынка».

Разговоры разговорами, а мобильный главного агронома настойчиво требовал к себе внимания. Я понял: пора и честь знать.

Александр Хромченко о чем-то поговорил с мобильником и выдал: вам с этой точки, где мы находимся, до Хотимска 14 километров и 745 метров. Главный уже может подписывать путевку условному механизатору Иванову о, например, вспаханной или посеянной им площади, не выходя из кабинета, достаточно обозначить лишь несколько точек на контурах поля на экране мобильника.

Знаю, что элементами цифровизации, при которой ускоряется процесс принятия решений, они становятся более эффективными и в итоге повышают производительность труда, в сельхозпредприятиях владеют молодые механизаторы. Их немного, поэтому надо сказать, что сельское хозяйство в этом плане еще в начале пути. Но недавнее обсуждение некоторых вопросов развития в цифровой сфере у Главы государства даст толчок «ЦИФРЕ» в агропромышленном комплексе.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ