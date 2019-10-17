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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей по Пинскому сельскому избирательному округу № 15

18.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей по Пинскому сельскому избирательному округу № 15
17 октября в райисполкоме состоялось заседание окружной избирательной комиссии Пинского сельского избирательного округа № 15 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы утверждения протоколов о результатах проверки достоверности подписей избирателей в подписных листах для сбора подписей по выдвижению кандидатом в депутаты, а также регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.


Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей по Пинскому сельскому избирательному округу № 15

Решением окружной избирательной комиссии Пинского сельского избирательного округа № 15 кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Пинскому сельскому избирательному округу № 15 зарегистрированы:

Бегеба Валентина Константиновна, 18 мая 1968 года рождения, директор коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак», проживающая в городе Пинске, беспартийная. Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 45 232 белорусских рубля. Имеет в собственности квартиру в г. Пинске общей площадью 73,8 кв. м; 1/2 доли в праве собственности на жилой дом с земельным участком площадью 0,25 га в агрогородке Лунин Лунинецкого района; легковой автомобиль «Tойота RAV4» 2010 года выпуска;

Ковалец Анатолий Владимирович, 28 февраля 1959 года рождения, инженер общества с дополнительной ответственностью «КМСТРОЙ», проживающий в городе Пинске, беспартийный. Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 1 200 белорусских рублей. Имеет в собственности жилой дом общей площадью 96 кв. м с земельным участком 0,1304 га в г. Пинске. Владеет 578 акциями открытого акционерного общества «СПМК-28» г. Пинска;

Мойсеянчик Александр Владимирович, 25 ноября 1973 года рождения, председатель Лопатинского сельского Совета депутатов, проживающий в агрогородке Лопатино Пинского района, беспартийный. Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 17 967 белорусских рублей. Имеет в собственности жилой дом общей площадью 78,3 кв. м с земельным участком 0,1492 га в агрогородке Лопатино Пинского района; легковой автомобиль «Рено-Логан» 2006 года выпуска;

Мороз Дмитрий Владимирович, 21 марта 1991 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживающий в городе Пинске, член Либерально-демократической партии. Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 15 564 белорусских рубля. Имеет в собственности 2/5 доли в жилом доме общей площадью 105,1 кв. м и 11/24 доли на земельный участок площадью 0,0613 га в г. Пинске; легковой автомобиль «БМВ 730 D» 2009 года выпуска.

Кроме того, на заседании была проведена жеребьевка и утвержден график распределения эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты на областном телевидении и радио.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

 
 
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