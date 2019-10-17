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«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

18.10.2019 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технология появилась только в 2019 году, поэтому подобные операции в мире единичны, а в странах СНГ и вовсе не практикуются.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

В чем преимущество для пациентов, узнавала корреспондент Камилла Шах.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

Молодой человек 32 лет стал первым пациентом, которому хирурги установили новейший кардиостимулятор. Болезнь сердца у него приобретенная – развилась в течение месяца из-за воспалительных процессов. Сопровождалась редким пульсом, всего около 40 ударов в минуту. Как следствие, головокружение, предобморочное состояние и риск смерти. Но уже завтра парень встанет на ноги, а через несколько дней вернется к родным. Здоровый.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

Олег Коваленко, врач – рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология»:
Новая методика позволяет именно добиться физиологического сокращения сердца так, как оно должно сокращаться. Этого мы достигаем путем имплантации кардиостимулятора, который синхронизирует работу предсердий и желудочков.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

У новейшей технологии много отличий от предыдущей. Во-первых, она не требует полостного вмешательства. Операция проводится малоинвазивным методом. Но главное – электрод в сердце пациента теперь устанавливается так, что оба клапана работают синхронно. Это избавляет больного от одышки и сердечной недостаточности, что в свою очередь значительно продлевает жизнь.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

Дмитрий Гончарик, врач – рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология»:
Обычные кардиостимуляторы, которые вставлялись раньше, любой компании, к ним присоединяется специальный электрод. Этот же стимулятор ведет себя совершенно по-другому. Он обеспечивает пациенту долгосрочный лучший результат и лучшее качество жизни на долгие годы вперед.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

Технологию не зря называют самой современной. Она появилась в этом году и лишь единичные клиники мира начали ее применять. На постсоветском пространстве Беларусь первая.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

Александр Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Кардиология»:
Буквально новая технология, которая была изобретена в Соединенных Штатах Америки, и сейчас наша страна выбрана в качестве проводников этой методики. Это все позволяет нам в первую очередь помогать нашим жителям, которые нуждаются в такого рода операциях.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

Операции по установке кардиостимуляторов – одни из самых востребованных. Ежегодно в Беларуси их проводится около 4000. Специалисты из всех областных центров следили сегодня за имплантацией. Они пройдут подготовку на базе РНПЦ «Кардиология», чтобы у каждого белоруса был шанс на здоровое сердце.

«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор

Люди в материале: Олег Коваленко, Дмитрий Гончарик, Александр Мрочек
 
 
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Новости Беларуси. 18 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения, сообщили в программе Новости «24...
 
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