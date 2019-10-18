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19 октября смартфон Xiaomi будет продаваться в Минске на 50% дешевле. Очередь появилась уже ночью

19.10.2019 00:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 19 сентября в Беларуси стартуют официальные продажи нового смартфона Xiaomi — Redmi Note 8. Первым покупателям предложили купить аппарат со значительной скидкой. Из-за этого перед торговым центром Galleria Minsk начала выстраиваться очередь — несколько десятков человек решилось на «дежурство» ночью с пятницы на субботу.


Мы недавно писали, что первым 200 покупателям предложили приобрести устройство в версии с 4/64 ГБ со скидкой 50% от полной стоимости, то есть за 264,5 рубля. Следующие 100 смартфонов отдадут со скидкой в 40%, еще сто — со скидкой в 30%. Полная цена смартфона — 529 рублей.

Официальный старт продаж Redmi Note 8 в фирменном магазине производителя в Galleria Minsk намечен на 11 утра 19 сентября, но люди начали собираться намного раньше. Несколько десятков человек выстроилось возле входа в торговый центр ночью с пятницы на субботу. Представители Xiaomi подтвердили 42.TUT.BY, что они пришли именно за смартфоном по акционной цене.

Похожая ситуация случилась в апреле на старте продаж предыдущей модели в серии — Redmi Note 7. Тогда смартфон первым покупателям также предлагали со значительной скидкой. Правда аппаратов с такой ценой было только 100 штук, и ночью очередей не наблюдалось.

Напомним: Redmi Note 8 — обновленная модель нынешнего Redmi Note 7 с экраном на 6,3 дюйма, процессором Snapdragon 665, аккумулятором на 4000 мАч и четверной основной камерой (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп). О главных достоинствах и недостатках устройства мы уже успели рассказать в полном обзоре.

Смотрите, сколько в интернет-магазинах стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Официальный старт продаж Redmi Note 8 в фирменном магазине производителя в Galleria Minsk намечен на 11 утра, но люди начали собираться намного раньше.
 
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