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В одном слове целый свет!

19.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Мама… Одним из самых дорогих, родных и близких людей в жизни каждого человека является именно МАМА.

В одном слове целый свет!

В преддверии Дня матери пионеры дружины имени Володи Дубинина Лелюкинского детского сада - средней школы решили организовать и провести Неделю матери. Все семь дней были наполнены яркими и красочными мероприятиями. Началась Неделя матери торжественной линейкой, на которой были озвучены мероприятия, запланированные на всю неделю. Был объявлен конкурс на лучший фото-коллаж "Моя мама лучше всех!" и конкурс на самое оригинальное оформление рецепта маминого фирменного блюда. Ребята активно включились в участие и было создано очень много хороших работ, которые заняли почетное место в выставке, что расположилась в фойе школы.
На протяжении недели все желающие смогли поучаствовать в акции "Протяни руку помощи". Дети приносили школьные принадлежности, которые потом были переданы ребятам из многодетных семей. Волонтерский отряд "Дружный" осуществил интерактивный выход на улицы агрогородка Лелюки и с помощью поздравительных открыток, сделанных своими руками, поздравил прохожих с "Днем матери".
Для младших школьников был организован конкурс рисунков "Подарок любимой маме", а для старшеклассников - конкурс мини-сочинений "Если бы я был волшебником, то для своей мамы…". Продолжилась неделя Матери акцией "SMS для мамы" - это был настоящий сюрприз для всех мам. А закончилась праздничной программой "Мама - в одном слове целый свет", на которую были приглашены все мамы наших ребят. Дети подготовили красочные и интересные номера самодеятельности, которые так хотели показать своим самым родным людям.
Запланированная неделя прошла интересно и насыщено. Подтверждение тому - активность и задор ребят и счастливые глаза и улыбки мам.

О. Ревинская,
педагог-организатор.

 
 
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Мама… Одним из самых дорогих, родных и близких людей в жизни каждого человека является именно МАМА. В преддверии Дня матери пионеры дружины имени Володи...
 
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