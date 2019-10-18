Цирки без животных. 45 стран запретили варварские развлечения

К списку стран, которые выступают за этичные цирки, вскоре присоединится и Латвия. В конце марта Сейм этой страны предварительно одобрил поправки к закону о защите животных, которые запрещают использовать в цирках диких животных.





Запрет распространится на местные стационарные и любые передвижные цирки, приезжающие на гастроли из других стран. Судьба домашних и сельскохозяйственных животных пока останется прежней. Окончательное решение будет принято в ходе второго и третьего чтений.





По словам российских зоозащитников, последней каплей, переполнившей чашу терпения латвийской общественности, стало выступление осенью 2015 года в Рижском цирке российских артистов, оказавшихся фигурантами расследования зоозащитной организации Вита «За кулисами цирка». Тогда скрытые камеры показали, что животных систематически избивали пять дрессировщиков из Большого Московского Цирка на проспекте Вернадского и Цирка Никулина на Цветном бульваре.





Этичные цирки. Мировой тренд





Австрия стала одной из первых стран, где ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, здесь соответствующий закон существует уже с 2002 года, а до этого данному событию предшествовали годы тяжелой борьбы защитников природы, судебных тяжб и преследований.





Интересен опыт еще одного государства – Коста Рики. Здесь впервые в мировой практике ввели запрет на содержание в неволе дельфинов и китов. Кроме того, строгие нормы действуют для компаний и частных лиц, которые проводят научные исследования, наблюдение за китообразными с воздуха разрешено в научных целях и для киносъемок.





Трогает также опыт Индии, где не только запрещены развлечения с животными, но и еще в 2009 году решено было отпустить на свободу в национальные парки и заповедники всех слонов из зоопарков и цирков страны.





Итак, вот мировой опыт в данной сфере зоозащиты.









Европа





Запрета полного или частичного удалось добиться почти в 26 странах. В некоторых странах борьба продолжается, и, следуя мировой эко-направленности завершится победой гуманности над живодерскими развлечениями.





Общенациональный запрет: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания, Греция, Дания, Кипр, Италия, Мальта, Нидерланды, Словения, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция, Финляндия, Эстония.





Локальные запреты:





• Бельгия. Запрет касается большинства видов диких животных в цирках, при этом попугаи и верблюды классифицируются как д аш е.





• Германия. Лейпциг стал 50-м городом в Германии, запретившим цирк с животными, ранее это сделали Берлин, Дюссельдорф, Кёльн, Мюнхен, Потсдам, Штутгарт и другие.





• Ирландия. Локальные запреты на использование любых животных в цирках (Дроэда, Фингал, Голуэй, Килдэр, Монахан, Мойл, Южный Дублин, Уотерфорд).





• Испания. Мадрид запретил цирк с животными, присоединившись еще к 300 испанским городам. В постановлении властей Мадрида говорится, что «животные имеют право не становиться жертвами плохого обращения и не подвергаться жестоким действиям, которые причиняют им страдания».





• Норвегия. Локальный запрет на шоу с использованием диких или экзотических животных в коммуне Тромсё.





• Польша. Уже больше года назад Варшава запретила цирки с дрессированными животными, включая распространение билетов на такие мероприятия. До этого с подобной инициативой выступили Вроцлав, Познань, Лодзь, Шрем, Слупск, Сьрем, Колобжег, Ополе, Гдыня, Бельско-Бяла, Быдгощ, Бранево и другие города. Власти убеждены, что цирки с животными пагубно влияют на психику детей, которые с ранних лет приучаются видеть насилие над другими живыми существами.





• Португалия. Запрет действует в двух муниципалитетах Португалии – столичный и популярного курорта – поддержали гуманную тенденцию. Принятия данного решения добилась Партия защиты природы и животных. Мотивом послужили рекомендации педагогов, доказывающие, что наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей.





• Украина. Здесь стараются не отставать от западных трендов и вопрос о полном прекращении деятельности цирков с животными находится в фазе обсуждения. На данным момент запрет на переездные цирки поддержали Львов, Николаев, Днепр (Днепропетровск), Луцк и другие города. Кроме того, бывший узник концлагерей профессор Игорь Малицкий обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой ввести запрет на работы не только цирков, но и дельфинариев.









Особенно актуален этот вопрос после разоблачения Госэкоинспекции дельфинариев "Немо" и цирка "Кобзов". В прошлом году в дельфинарии нашли ряд экологических нарушений: отсутствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в воздух, документов на землю, декларации об образовании отходов и пр. В цирке "Кобзов" слонов, тигров, зебр, страусов, бизонов, жирафа, змей и крокодилов содержали в тесных клетках и демонстрировали на потеху публике.





• Эстония. На данный момент в Эстонии запрещены цирки с участием рождённых на воле животных. Законопроект о полном запрете использования в цирке диких животных на данный момент находится в стадии разработки. При этом, Таллинн вслед за Тарту и Пярну уже ввел соответствующие табу на своей территории и закрыли въезд для цирков с животными.









Азия





В шести странах действует общенациональный запрет на цирки с животными. Это Иран, Израиль, Индия, Китай, Сингапур и Тайвань.









Северная Америка





• США. От представлений с животными полностью или частично отказались 22 штата. Старейший передвижной цирк Америки " Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли" уже в мае этого года даст свои последние представления. После того, как зоозащитники придали огласке факты избиения и смерти животных, число поклонников «Ринглинг Бразерс» резко сократилось. После многолетних судебных тяжб защитникам животных удалось добиться запрета выступления слонов, которых отправили в заповедник. Доходы цирка стали существенно меньше расходов.





• Канада. Локальные запреты на использование любых животных в цирках в 28 муниципалитетах.









Центральная и Южная Америка





Запреты действуют в 12 странах.





Общенациональный запрет: Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Эквадор





Локальные запреты:





• Аргентина. Цирки запрещены более чем в 20 городах, включая Буэнос-Айрес.





• Бразилия. Запрет коснулся диких и домашних животных в цирках в районах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Пернамбуку, Параиба, Риу-Гранди-ду-Сул, Эспириту-Санто, Мату-Гросу-ду-Сул, Алагоас и еще четырех Бразильских штатах.





• Чили. Запрет действует только на использование диких и домашних животных в цирках Сантьяго.





Океания





• Австралия. Локальные запреты на использование любых животных в цирках некоторых городов, включая Хобсонс Бэй, Серф Кост Шайр, Парраматта и Лисмор.





Несколько причин для того, чтобы не ходить в цирк





Животным в цирке невозможно создать условия для нормальной физической активности. Их жизненный ритм нарушен из-за шума, света и вибрации, постоянных переездов и репетиций, не говоря уже про стрессы.





Все трюки, которые заставляют выполнять артистов поневоле для них противоестественны. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, так как по доброй воле животные не станут ничего подобного делать.… Единственный способ подчинения - это страх перед наказанием или голодом. В среде дрессировщиков есть высказывание, которое по понятной причине не выходит за пределы их круга: "Как заставить слона стоять на одной ноге? Надо отшибить остальные три".





Во время гастролей животные вынуждены сутками находиться в темных, тесных и душных вагонах, где, кстати, большинство из них проводят всю жизнь в «свободное» от репетиций время. Передвижные цирки-шапито – это верх мучений.





Животных перевозят в душных, невентилируемых трейлерах, и моря голодом, чтобы те меньше испражнялись. Известен случай, когда у крохотного слоненка был дефицит массы тела 136 кг! В шапито полностью отсутствует ветеринарный контроль за животными. Характерный пример: у самок иногда начинаются роды во время представления. Именно так недавно морская львица родила детеныша.









Очень часто животным удаляют когти, зубы, накачивают их психотропными средствами.





Животные в цирках находятся в состоянии хронического стресса, что проявляется в так называемом стереотипном поведении. Они мечутся из стороны в сторону, кусают себя, бьются о клетки.





Замкнутые пространства, невозможность создать условия для полноценной ветеринарной помощи и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний.





Для пойманных диких животных условия цирка, как говорится, не совместимы с жизнью и часто приводят смерти животного.





Для того, чтобы приучить цирковых голубей не бояться выстрелов и шума, их оглушают.





Дрессировщики, как правило, не берут во внимание самочувствие животных и состояние их здоровья. Если «артист» ранен, он продолжает трудиться. Например, лошадь с пораненной ногой пришпоривают как можно сильнее и гонят по манежу с такой скоростью, чтобы не было заметно, как она хромает.





Не все догадываются, что на конце стека с цветком, за которым идет слон, - металлических крюк, который при неповиновении впивается животному в ухо.









Прямая речь





«Держать в металлическом контейнере на морозе тропическое животное, на родине которого зимой +25+30 – это значит обрекать его на верную смерть. Это фашизм, хотя для цирка это обычная практика. В России нет специальных контейнеров для слонов, тем более утеплённых, их перевозят в обычных грузовых, слегка переделав их. Что касается норм для перевозки и содержания цирковых животных в Европе, то их нет, потому что в Европе уже нет цирков с животными», - Михаил Альшинецкий, главный ветеринарный врач Московского зоопарка.





«Давайте задумаемся, что человек хочет показать, укрощая дикое животное, что он царь природы, венец творения? Что он может подчинить себе все живое на земле? На мой взгляд, демонстрировать и смотреть это могут только люди крайне закомплексованные, которые пытаются таким жестоким образом самоутвердиться. Предположим, ты доказал, что сильнее медведя или тигра, а что дальше? Где развитие сюжета? Тупик! Людям, уверенным в себе и самодостаточным, это не к чему. Например, мои дети не хотят никому ничего доказывать, они видят животное в клетке и говорят, что это не хорошо», - Середа С.В., президент Ассоциации практикующих ветврачей РФ.