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Предприимчивая 31-летняя жительница Лиды дважды «продала» съемную квартиру
19.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мошенническая схема по продаже съемной квартиры стара как мир. Однако до сих пор на крючок аферистов попадаются доверчивые граждане.
Так, 31-летняя лидчанка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, живя в квартире по договору найма, решила ее продать. Нашлись два потенциальных покупателя, у которых женщина взяла задатки. У одного – 800 долларов США, у другого – 1500 долларов.
Через некоторое время продавец квартиры перестала выходить на связь. Обманутые лидчане обратились к правоохранителям. Сотрудники милиции установили, что женщина проживает в квартире, собственником которой является Лидское ГУП ЖКХ, и не имеет права отчуждать жилую площадь. На что рассчитывала лидчанка и как планировала выходить из ситуации с покупателями, остается только догадываться.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество».
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Мошенническая схема по продаже съемной квартиры стара как мир. Однако до сих пор на крючок аферистов попадаются доверчивые граждане. Так, 31-летняя лидчанка,...
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