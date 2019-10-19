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Два Рено и БМВ между ними. Три машины столкнулись в Барановичах

20.10.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 20 октября на проспекте Советском.

Два Рено и БМВ между ними. Три машины столкнулись в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

«Паровозик» с участием двух автомобилей Рено и БМВ образовался на съезде с путепровода. Обстоятельства аварии выясняются.

По факту ДТП проводится проверка.

Два Рено и БМВ между ними. Три машины столкнулись в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Два Рено и БМВ между ними. Три машины столкнулись в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Два Рено и БМВ между ними. Три машины столкнулись в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Два Рено и БМВ между ними. Три машины столкнулись в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

 
 
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  ДТП произошло днем 20 октября на проспекте Советском. Фото: Александр КОРОБ «Паровозик» с участием двух автомобилей Рено и БМВ образовался на съезде с...
 
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