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Два Рено и БМВ между ними. Три машины столкнулись в Барановичах
20.10.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло днем 20 октября на проспекте Советском.
Фото: Александр КОРОБ
«Паровозик» с участием двух автомобилей Рено и БМВ образовался на съезде с путепровода. Обстоятельства аварии выясняются.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
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ДТП произошло днем 20 октября на проспекте Советском. Фото: Александр КОРОБ «Паровозик» с участием двух автомобилей Рено и БМВ образовался на съезде с...
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