В Минске продают «кроссовки Balenciaga» — цена в 25 раз ниже реальной

Источник материала: KYKY

Редакция журнала CityDog нашла в минском ГУМе кроссовки Balenciaga. Их цена полностью затмевает тот факт, что обувь создана в Китае, а в беларуском магазине кроссовки называются «полуботинки женские 1234». Лучше присядьте: минчанам эту модель Balenciaga предлагают всего за 83 рубля 80 копеек.

На выходных из всех возможных вариантов остался только 38-й размер. Остальные размели покупатели. Скорее всего, причина кроется как раз в разности цен. То, что вы видите на фотографиях, — Balenciaga Triple S Vanille. На официальном сайте они стоят 820 евро, то есть почти в 25 раз дороже. К тому же, как утверждают продавцы, все потому, что обувь сертифицированная.

Фото обложки носит иллюстративный характер. Источник: shafa.ua.