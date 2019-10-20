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В Минске продают «кроссовки Balenciaga» — цена в 25 раз ниже реальной

21.10.2019 15:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Редакция журнала CityDog нашла в минском ГУМе кроссовки Balenciaga. Их цена полностью затмевает тот факт, что обувь создана в Китае, а в беларуском магазине кроссовки называются «полуботинки женские 1234». Лучше присядьте: минчанам эту модель Balenciaga предлагают всего за 83 рубля 80 копеек.

На выходных из всех возможных вариантов остался только 38-й размер. Остальные размели покупатели. Скорее всего, причина кроется как раз в разности цен. То, что вы видите на фотографиях, — Balenciaga Triple S Vanille. На официальном сайте они стоят 820 евро, то есть почти в 25 раз дороже. К тому же, как утверждают продавцы, все потому, что обувь сертифицированная. 

Фото обложки носит иллюстративный характер. Источник: shafa.ua.

 
 
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Редакция журнала CityDog нашла в минском ГУМе кроссовки Balenciaga. Их цена полностью затмевает тот факт, что обувь создана в Китае, а в беларуском магазине кроссовки...
 
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