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В Минске продают «кроссовки Balenciaga» — цена в 25 раз ниже реальной
Источник материала: KYKY>
Редакция журнала CityDog
На выходных из всех возможных вариантов остался только 38-й размер. Остальные размели покупатели. Скорее всего, причина кроется как раз в разности цен. То, что вы видите на фотографиях, — Balenciaga Triple S Vanille. На
Фото обложки носит иллюстративный характер. Источник: shafa.ua.
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Редакция журнала CityDog нашла в минском ГУМе кроссовки Balenciaga. Их цена полностью затмевает тот факт, что обувь создана в Китае, а в беларуском магазине кроссовки...
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