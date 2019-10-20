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Молодежный проект “100 идей для Беларуси” стартовал в Горецком районе

21.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкий комитет БРСМ принимает заявки на участие в районном этапе республиканского конкурса “100 идей для Беларуси”.

 

Молодежный проект “100 идей для Беларуси” стартовал в Горецком районе

 

Работы представляются на почту gor.rk@inbox.ru до 29 октября. Проект должен быть представлен на бумажном носителе в форме Word (не более 15 страниц формата А4), в виде Power Point Presentation (не более 10 слайдов), в демонстрационном виде (видеоролик, макет, образцы).

 

Номинации конкурса:

— энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность;

— агропромышленные технологии и производство;

— промышленные и строительные технологии и производство;

— медицина, фармация, медицинская техника;

— химические технологии, нефтехимия;

— био- и наноиндустрия;

— информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии;

— рациональное природопользование и глубокая переработка природных   ресурсов;

— национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций;

— общество, экономика и социальная сфера.

 

Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2019 года. Место и время проведения будут сообщены дополнительно.


 
 
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  Горецкий комитет БРСМ принимает заявки на участие в районном этапе республиканского конкурса “100 идей для Беларуси”.     Работы представляются на...
 
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