Молодежный проект “100 идей для Беларуси” стартовал в Горецком районе

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий комитет БРСМ принимает заявки на участие в районном этапе республиканского конкурса “100 идей для Беларуси” .





Работы представляются на почту gor.rk@inbox.ru до 29 октября. Проект должен быть представлен на бумажном носителе в форме Word (не более 15 страниц формата А4), в виде Power Point Presentation (не более 10 слайдов), в демонстрационном виде (видеоролик, макет, образцы).

Номинации конкурса:

— энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность;

— агропромышленные технологии и производство;

— промышленные и строительные технологии и производство;

— медицина, фармация, медицинская техника;

— химические технологии, нефтехимия;

— био- и наноиндустрия;

— информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии;

— рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов;

— национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций;

— общество, экономика и социальная сфера.

Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2019 года. Место и время проведения будут сообщены дополнительно.