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Молодежный проект “100 идей для Беларуси” стартовал в Горецком районе
21.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий комитет БРСМ принимает заявки на участие в районном этапе республиканского конкурса
Работы представляются на почту gor.rk@inbox.ru до 29 октября. Проект должен быть представлен на бумажном носителе в форме Word (не более 15 страниц формата А4), в виде Power Point Presentation (не более 10 слайдов), в демонстрационном виде (видеоролик, макет, образцы).
Номинации конкурса:
— энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность;
— агропромышленные технологии и производство;
— промышленные и строительные технологии и производство;
— медицина, фармация, медицинская техника;
— химические технологии, нефтехимия;
— био- и наноиндустрия;
— информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии;
— рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов;
— национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций;
— общество, экономика и социальная сфера.
Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2019 года. Место и время проведения будут сообщены дополнительно.
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Горецкий комитет БРСМ принимает заявки на участие в районном этапе республиканского конкурса “100 идей для Беларуси”. Работы представляются на...
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