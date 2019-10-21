СВЕДЕНИЯ о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, зарегистрированных окружной избирательной комиссией Осиповичского избирательного округа № 89

Источник материала: Радзiма

Книга Наталья Ивановна, 25.07.1974 года рождения, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза П. А. Кривоноса г. Кличева», проживает в г. Кличеве, беспартийная.

Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 14 871,83 бел. руб. Имеет жилой дом и легковой автомобиль (право общей совместной собственности), земельный участок (право пожизненного наследуемого владения).

Матюха Евгений Игоревич, 09.11.1988 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживает в д. Коминтерн Могилёвского района, член Либерально-демократической партии.

Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 99 950,49 бел. руб.

Пацкевич Валентина Эдуардовна, 29.03.1961 года рождения, пенсионерка, проживает в г. Бобруйске, член Объединенной гражданской партии.

Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 3396,21 бел. руб. Имеет ½ доли жилого дома (право общей долевой собственности), квартиру, ½ доли земельного участка (право пожизненного наследуемого владения).

Шутова Светлана Александровна, 01.06.1967 года рождения, главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилёвские ведомости», проживает в г. Могилёве, беспартийная.

Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 27 007,25 бел. руб. Имеет жилой дом (право общей совместной собственности), 1/4 доли жилого дома (право общей долевой собственности), 2 квартиры, в т. ч. 1 — право общей совместной собственности, земельный участок (право пожизненного наследуемого владения).