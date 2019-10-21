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СВЕДЕНИЯ о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, зарегистрированных окружной избирательной комиссией Осиповичского избирательного округа № 89
Источник материала: Радзiма
Книга Наталья Ивановна, 25.07.1974 года рождения, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза П. А. Кривоноса г. Кличева», проживает в г. Кличеве, беспартийная.
Матюха Евгений Игоревич, 09.11.1988 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживает в д. Коминтерн Могилёвского района, член Либерально-демократической партии.
Пацкевич Валентина Эдуардовна, 29.03.1961 года рождения, пенсионерка, проживает в г. Бобруйске, член Объединенной гражданской партии.
Шутова Светлана Александровна, 01.06.1967 года рождения, главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилёвские ведомости», проживает в г. Могилёве, беспартийная.
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СВЕДЕНИЯ о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, зарегистрированных окружной избирательной комиссией Осиповичского избирательного округа № 89
Книга Наталья Ивановна, 25.07.1974 года рождения, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза П. А. Кривоноса г....
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