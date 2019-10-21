ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СВЕДЕНИЯ о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, зарегистрированных окружной избирательной комиссией Осиповичского избирательного округа № 89

22.10.2019 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Книга Наталья Ивановна, 25.07.1974 года рождения, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза П. А. Кривоноса г. Кличева», проживает в г. Кличеве, беспартийная.
Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 14 871,83 бел. руб. Имеет жилой дом и легковой автомобиль (право общей совместной собственности), земельный участок (право пожизненного наследуемого владения).

Матюха Евгений Игоревич, 09.11.1988 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживает в д. Коминтерн Могилёвского района, член Либерально-демократической партии.
Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 99 950,49 бел. руб.

Пацкевич Валентина Эдуардовна, 29.03.1961 года рождения, пенсионерка, проживает в г. Бобруйске, член Объединенной гражданской партии.
Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 3396,21 бел. руб. Имеет ½ доли жилого дома (право общей долевой собственности), квартиру, ½ доли земельного участка (право пожизненного наследуемого владения).

Шутова Светлана Александровна, 01.06.1967 года рождения, главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилёвские ведомости», проживает в г. Могилёве, беспартийная.
Общая сумма годового дохода за 2018 год составила 27 007,25 бел. руб. Имеет жилой дом (право общей совместной собственности), 1/4 доли жилого дома (право общей долевой собственности), 2 квартиры, в т. ч. 1 — право общей совместной собственности, земельный участок (право пожизненного наследуемого владения).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Книга Наталья Ивановна, 25.07.1974 года рождения, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза П. А. Кривоноса г....
 
Новости дня
Новости разные
 
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика