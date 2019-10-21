Разрисованный БелАЗ продают в интернете за 1 млн долларов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 90-тонный белорусский самосвал, аналогов которому нет в мире, выставлен на продажу на популярном интернет-ресурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственного в своём роде, раскрашенного по мотивам известной игры World of Tanks гиганта, продают больше чем за миллион долларов.





Со слов производителей, это не шутка и не пиар-акция. Столь необычным товаром интересовались уже немало покупателей, ещё до выставления лота.





Весит самосвал почти как три танка Т-34, ещё может и разогнаться до 60 километров в час. Плюс неординарный дизайн. На граффити понадобилось 160 баллонов краски и 80 часов работы.



