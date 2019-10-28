Учёные: мужчины не помогают экологии, потому что боятся выглядеть, как геи

Источник материала: KYKY

Мужчины реже вовлекаются в экологические проблемы, потому что боятся, что это придаст им женственности и сделает похожим на гомосексуалов. К такому выводу пришли Ученые из Университета штата Пенсильвания, чье исследование опубликовали в журнале Sex Roles.

Как отмечают эксперты, мужчины склонны думать, что замена полиэтиленовых пакетов эко-сумками характерна только для женщин. Предрассудки связаны не только с сумками, но и другими проявлениями экологической осознанности. «Мужчины могут избегать определенных действий, потому что они переживают насчет мыслей об их сексуальной ориентации, которые, как им кажется, возникнут у окружающих», — заявила профессор психологии Джанет Свим, один из авторов исследования.

Во время эксеримента исследователи попросили 960 мужчин и женщин прочитать и дать оценку конкретным задач, связанным с экологией, включая сушку одежды, переработку мусора и ношение эко-сумок. Респондентам предложили разделить эти занятия на «мужские» или «женские».

Обнаружилось, что люди, как правило, оценивали попытки спасти природу как женские. А если экологичный образ жизни ведет парень, большинство людей начинает сомневаться в его гетеросексуальности. То же касается и женщин: люди с большей вероятностью воспримут женщину с «мужскими» проэкологическими поступками как лесбиянку. Например, если она станет герметизировать окна — для повышения энергоэффективности.

«Если человеку важно, чтобы его воспринимали как гетеросексуала, он будет больше заботиться о произведении «правильного» впечатления, пренебрегая экологическим поведением», — заключила Джанет Свим.

Фото обложки: Стивен Лесли.