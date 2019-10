Ликбез: 90% айтишников векстят, фабят и луркают

dev.by Преподаватель Skyeng Леон Алюшин рассказывает про новые английские слова, которые стали возможны благодаря технологиям, которые поменяли саму реальность. Пишет

Wexting

Дословно — переписка во время ходьбы (walking + texting). Описывает тех, кто ходит по улицам как зомби, уткнувшись в смартфон. Их называют wexters. Если вы можете про себя сказать: «I’m a bit of a wexter», не пренебрегайте правилами безопасности, например, при переходе дороги.

Cyberstalk / Facebook stalk

Киберсталкеры (cyberstalkers) преследуют своих жертв в соцсетях. Они регулярно просматривают их статусы, посты, фотографии, чтобы узнать больше о том, кто их интересует. На западе лучший ресурс для тех, кто занимается киберсталкингом, — Facebook, поэтому часто можно встретить вариативное выражение Facebook stalk. Впрочем, если вы в разговоре с приятелем из США услышали фразу «I was cyberstalking a cute girl from my work», не пугайтесь. Человек всего лишь пытался узнать больше о девушке, которая ему нравится.









Netflix and chill

Выражений с Netflix так много, что их стоило бы выделить в отдельный список. Судите сами: netfickle, netflexting, netflestinate, Netflix cheating (и это далеко не полный перечень). Пожалуй, самым популярным остается Netflix and chill. Для чего использовать эту фразу? Скажем так: раньше с этими целями приглашали домой на чашку кофе. А теперь поводом для уединения стал просмотр онлайн-кино. Что за этим следует, догадайтесь сами.









Кстати, не так давно стало известно, что Netflix запретила своим актерам использовать термин binge-watching, который распространился именно с расцветом компании. Об этом рассказал звезда нетфликсовского сериала The Innocents Гай Пирс. Официальных заявлений по этому поводу компания не давала. Но можно предположить, что все дело в значении слова binge. Например, если человек злоупотребляет алкоголем, про него говорят: «He is binge-drinking». Вполне резонно, что бренд не хочет ассоциироваться с нездоровой (хоть и прибыльной) интернет-зависимостью.

Lurk

Постоянно читаете сообщения в групповом чате, но не участвуете в переписке? Добро пожаловать в клуб «луркеров» (lurkers). To lurk первоначально означало «скрываться в засаде», но с приходом онлайн-форумов, в том числе сервиса Lurkmore, слово приобрело новый оттенок.





Любая дискуссия в интернете, как правило, имеет больше просмотров, чем комментариев, поэтому не стоит считать луркерство чем-то неприличным. Но и наглеть тоже не стоит: если вас попросили высказаться в беседе, stop lurking and just post something.

Boomerang

Речь о приложении, популярном среди пользователей инстаграма. Boomerang делает серию фотографий, а затем склеивает их в короткую гифку, которая прокручивается туда-обратно. Благодаря этому эффекту приложение и получило свое название. Формат сейчас набирает большую популярность, поэтому часто можно услышать фразу «Hey, boomerang this!» («Эй, сделай бумеранг скорее!»), если кто-то хочет запечатлеть момент из жизни в виде анимации.

Digital nomad

Некоторые компании готовы платить вам за то, чтобы вы путешествовали по миру и выкладывали фото в инстаграм всем на зависть. Для этого вам нужно стать «цифровым кочевником» — digital nomad. Цифровые кочевники зарабатывают на жизнь, работая в интернете, и при этом они постоянно путешествуют. Их нередко можно застать за ноутбуком в кофейнях, публичных библиотеках и коворкингах. Учите языки, если хотите также.

Swipe left/right

Логично, что в эпоху цифровых технологий люди пытаются наладить свою личную жизнь с помощью интернета. Теперь от судьбоносной встречи вас может отделять всего несколько свайпов в приложении Tinder. Оттуда-то и перекочевали фразы «свайпнуть влево/вправо». Обычно Tinder предлагает кандидатуры партнеров, которые находятся в заданном вами радиусе, а вы их либо пролистываете (swipe left), либо лайкаете (swipe right). Термины настолько прижились в языке, что теперь их используют как реакцию на самые разные вещи: «Pineapple on pizza? Ugh, swipe left». «A night out instead of studying? Definitely swiping right on that!»

Thirst Trap

Что может объединять Ким Кардашьян, зожника с идеальным прессом и симпатичную девушку, которую только что бросили? Умение расставлять «ловушки для жаждущих». Thirst trap — это фотография с сексуальным подтекстом, которую размещают в соцсетях, чтобы привлечь внимание.

Phubbing

Образуется сложением двух слов: phone + snubbing (игнорирование). Вспомните момент, когда разговор заходил в тупик из-за того, что вы или ваши друзья доставали телефон. Вы погружались в черную дыру соцсетей и мессенджеров, а ваш собеседник оставался на втором плане, даже если сообщал что-то важное.





Согласитесь, ужасная привычка. Так что осторожнее: фаббинг может стать причиной конца ваших отношений. Причем как деловых, так и романтических: «I went out for a date with Johnny and he didn’t stop phubbing me the whole time! It was so rude, I ended up leaving early!» («Я пошла на свидание с Джонни, и он все время не вылезал из телефона! Это было так грубо, что я ушла рано»).

Fake news

Пожалуй, чуть ли не самая актуальная фраза в эпоху #MeToo и политических скандалов. Как следует из названия, fake news — ложные новости, которые часто распространяют как пропаганду в социальных сетях. Еще выражение может служить отсылкой к любой информации, которая считается критической по отношению к себе.









Нынешний президент США Дональд Трамп стал активно использовать данный термин после своей инаугурации, когда в сети появились сообщения о вмешательстве России в выборы США. Сейчас данное выражение активно используют носители языка, когда считают, что их оклеветали: «You ate the last cookie!» — «That’s fake news».