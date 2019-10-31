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Галина ШАГОВА: «Жизнь стала быстрее…»

01.11.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Животноводческая ферма «Прудок» ОАО «Хотимский Технокомплекс» хорошо просматривается с республиканской автодороги, что ведет в Костюковичи. За последние года полтора здесь произошли существенные изменения. Нет, само помещение для животных осталось в том виде, что и девять лет назад, когда было принято решение о восстановлении фермы. И направление в деятельности осталось прежнее – выращивание телок для воспроизводства молочного стада. Рядом же, вместо мозолившего глаза из года в год «кургана» из сенажа или силоса, построена двухсекционная кормовая емкость. Исчезли последние воспоминания о бывшей свиноферме, располагавшейся здесь же, бэушные конструкции которой пошли на строительство нового объекта.

А не заглянуть ли к старейшине среди специалистов животноводческой отрасли района, заведующей фермой Галине Шаговой, на «огонек»? Чтобы удостовериться, прав ли я в таком утверждении, еще раз мысленно прошелся по фамилиям зооветспециалистов, начальников комплексов, заведующих фермами. Вроде ошибки не должно быть.
– Вы сказали огонек и сразу в голову приходят мысли о «лампочке Ильича», благо и повод есть – через несколько дней 102-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, – включается в разговор Галина Николаевна. – Я родилась в Беседском Прудке в семье колхозников. Помню, как жили без электрического света, газа и даже без радио, не говоря уже о телевизоре, холодильнике и прочих привычных сегодня бытовых агрегатов. А запах керосина, который наливали в лампы со стеклянными колпаками. К слову, у нас на ферме имеется такая лампа на случай отключения электричества. Хотя, не думаю, что наши несколько лампочек делают погоду в плане экономии. Немного времени прошло после войны. Отчетливо помню крыши деревенских хат, крытые соломой. Такой шуршащей, длинной. После дождей и снегов крыши тех хат и хлевов становились серыми. А на старых так и вообще покрывались мхом. Помню, как мама жала жито серпом, вязала в снопы. Потом шла с поля уставшая, серп несла на плече. Серп мне в руки брать не позволяли, он висел в сенях высоко, чтобы ребенок не мог достать. И помню, как хлеб пекли в печи. Большие караваи с вкусной хрустящей коркой и дубовыми листьями, прилипшими под буханкой хлеба…
Это удивительно! Все изменения произошли на протяжении моей жизни, в общем-то не такой длинной. И начальную школу заканчивала в Беседском Прудке, где деревянной ручкой с пером «звездочка» макала в чернильницу. Один эбонитовый телефон на всю деревню. Из личного транспорта – лошадь.
Теперь все по-другому, но при этом кто-то нудит о тяжелой жизни, другие же рады изменениям, развалу Советского Союза.
– А как вы, Галина Николаевна, относитесь к Дню 7 ноября?
– Отношусь с уважением. Благодаря революции построили великую страну, которую уважали в мире. Буду говорить по-крестьянски, прямо, без дипломатии. Уважают того, у кого есть деньги и сила. У нас это было. Не буду перечислять, что в Советском Союзе было бесплатно или платили копейки. Когда сегодня по телевизору дают объявления о сборе денег на лечение ребенка, мне становится не по себе. А наркомания? Разве мы могли тогда себе такое представить? И ничего я не передергиваю. Но, что случилось, то случилось. Как говорится, жизнь продолжается. Все стало быстрым, а точнее, краткосрочным: и радость не очень долгая, и разочарование проходит быстро.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
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Животноводческая ферма «Прудок» ОАО «Хотимский Технокомплекс» хорошо просматривается с республиканской автодороги, что ведет в Костюковичи. За последние года...
 
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Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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Радзiма
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