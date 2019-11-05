|
До 7 ноября аграрии должны были окончательно освободить поля от урожая-2019. Какую культуру убирали последней
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 ноября в Беларуси официально завершается уборочная. Справиться до 7 ноября – такую задачу поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2019 год был непростым для аграриев, но, несмотря на погодные аномалии, в целом сложился благополучно. По некоторым позициям даже опередили уровень 2018-го. Сейчас особое внимание вспашке зяби и качеству выполнения работ. От этого напрямую зависит уже будущий урожай.
То, что последний бой трудный самый, хорошо знает Иван Шашолко. Последнее в этом году кукурузное поле кажется бесконечным.
Иван Шашолко, механизатор ОАО «Прудокское»:
На последних гектарах разговор не о рекордах. Руководитель хозяйства Сергей Яросевич говорит: показывать поля нужно было пару месяцев назад, за теми посевами не было видно комбайн. Это же поле – напоминание о том, каким тревожным выдался 2019-й.
Сергей Яросевич, директор ОАО «Прудокское»:
Не расслабляться – такой была установка на последнюю неделю уборочной кампании 2019 года Александра Лукашенко. В прошлый вторник глава государства поручил завершить уборку всех культур на полях страны до 7 ноября.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждую осень аграрии сдают экзамен на профессионализм. Есть урожай, будет и молоко и мясо, а значит, и достойная зарплата.
Александр Добриян, корреспондент:
Тщательно перемолотую кукурузную массу смешают с подсырной сывороткой и отправят на созревание в силосную траншею. В смеси с другими добавками она станет сбалансированным кормом для буренок. В связи с непростыми погодными условиями многие посевы кукурузы были переведены из зерновой группы в корма.
В результате по зерну кукурузы страна в 2019-м минусует. Намолочено 1 миллион 300 тысяч тонн при средней урожайности чуть выше 76 центнеров с гектара. Год назад урожайность была выше на 10 %.
На кукурузокалибровочном заводе экспериментальной базы «Крыничная» уже думают о будущем урожае. До конца марта предприятие будет работать в круглосуточном режиме, чтобы в апреле все хозяйства страны были обеспечены качественным посевным материалом.
Николай Павлечко, заместитель директора экспериментальной базы «Крыничная»:
Окончательные результаты работы аграрного сектора в цифрах будут известны чуть позже. Сейчас время думать уже о будущем урожае. Освободившиеся поля теперь нужно качественно подготовить к новому сезону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 7 ноября аграрии должны были окончательно освободить поля от урожая-2019. Какую культуру убирали последней
Новости Беларуси. 6 ноября в Беларуси официально завершается уборочная. Справиться до 7 ноября – такую задачу поставил глава государства, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)