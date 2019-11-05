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«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске

06.11.2019 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовал первый гандбольный турнир на призы Олимпийского чемпиона Александра Каршакевича, который собрал восемь команд, состоящих из ребят 2007-2008 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске

В турнире принимают участие пять дружин: это воспитанники СКА, команды из Бреста и Гродно, а так же гости из Санкт-Петербурга. Состязания проходят по круговой системе в три этапа. Пока только завершается первый тур, лидирует СКА-1 и СКА-5, у этих ребят по пять побед и ни одного поражения. Второй тур пройдет в середине января, а победитель определится только весной.

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске

Основная задача организаторов – просмотреть двенадцатилетних мальчишек и не упустить юных талантов.

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске

Павел Лакизо, тренер СДЮШОР по гандболу имени  С. Мирановича:
Немаловажную роль играет еще то, что это турнир нашего олимпийского чемпиона, выдающегося игрока Александра Каршакевича. Уже все дети знают, кто это такой, многие с ним фотографируются – то есть знают, за что играют.

Основная цель этого турнира – посмотреть ближайший резерв. Мы видим, что они прибавляют буквально от месяца к месяцу. Прогресс налицо, эти соревнования больше помогают прогрессировать.

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске

В 2020 году планируется проведение этого турнирам как и для 12-летних, так и для 13-летних ребят.

Люди в материале: Павел Лакизо
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартовал первый гандбольный турнир на призы Олимпийского чемпиона Александра Каршакевича, который собрал восемь команд, состоящих из...
 
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