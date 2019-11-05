|
«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовал первый гандбольный турнир на призы Олимпийского чемпиона Александра Каршакевича, который собрал восемь команд, состоящих из ребят 2007-2008 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В турнире принимают участие пять дружин: это воспитанники СКА, команды из Бреста и Гродно, а так же гости из Санкт-Петербурга. Состязания проходят по круговой системе в три этапа. Пока только завершается первый тур, лидирует СКА-1 и СКА-5, у этих ребят по пять побед и ни одного поражения. Второй тур пройдет в середине января, а победитель определится только весной.
Основная задача организаторов – просмотреть двенадцатилетних мальчишек и не упустить юных талантов.
Павел Лакизо, тренер СДЮШОР по гандболу имени С. Мирановича:
Основная цель этого турнира – посмотреть ближайший резерв. Мы видим, что они прибавляют буквально от месяца к месяцу. Прогресс налицо, эти соревнования больше помогают прогрессировать.
В 2020 году планируется проведение этого турнирам как и для 12-летних, так и для 13-летних ребят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске
Новости Беларуси. В Минске стартовал первый гандбольный турнир на призы Олимпийского чемпиона Александра Каршакевича, который собрал восемь команд, состоящих из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)