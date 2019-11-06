С какими проблемами обратились к председателю райисполкома жители «Сахарного»

Источник материала: Слуцк Город





В среду, 6 ноября, в Слуцком государственном колледже, что находится в промышленном микрорайоне города, прошла встреча председателя райисполкома с населением. Проблемы с отоплением, бродячие собаки и закрытый стадион — с какими еще вопросами обратились жители «Сахарного» к Андрею Янчевскому.

Жительница дома №75 по улице Виленской Виктория Конопелькина обратилась к главе района с наболевшим вопросом: несколько комнат в ее квартире слабо отапливаются. И даже несмотря на то, что за окнами сейчас относительно теплая погода, в доме у слутчанки прохладно и некомфортно. По словам Виктории, она сама и ее соседи обращались в службу 115.бел, но вопрос так и не был решен.

— Мы возьмем этот вопрос на контроль, обязательно все проверим и постараемся разобраться, в чем причина такой проблемы. И выясним, почему заявка, которая поступала на 115.бел, не была выполнена, — пообещал главный инженер КУП «Слуцкое ЖКХ» Анатолий Мельник.

А председатель Слуцкого райисполкома попросил доложить ему лично о решении вопроса Виктории Конопелькиной.

Жительница микрорайона Надежда Лазовская обратилась к Андрею Янчевскому с просьбой решить проблему уличного освещения. Фонари отключают на ночь — до 6 утра. Так что многие сотрудники промышленных предприятий, работающие в ночную смену, вынуждены возвращаться домой в кромешной темноте. Иногда и учащимся Слуцкого государственного колледжа приходится в потемках добираться до вокзала, чтобы сесть на первый поезд.





— Отключение в ночное время фонарей позволило нам существенно сэкономить и поменять обычные лампочки на светодиодные. Но в последнее время все больше жалоб поступает относительно нехватки уличного освещения. Я думаю, надо более подробно рассмотреть этот вопрос: может и не стоит выключать ночью фонари? Но тогда в дальнейшем установка новых светодиодных светильников у нас будет идти гораздо медленнее, — отметил Андрей Владиславович.

Также во время встречи прозвучал вопрос о ремонте стадиона и строительстве тротуара и дороги рядом с ним. Представители Слуцкого ЖКХ отметили: вопрос с дорогой сейчас находится на рассмотрении, возможно, в следующем году его удастся окончательно решить.

— Что касается стадиона, мне кажется, его несправедливо закрывать от жителей. Микрорайон у вас большой, надо находить время для людей. С этим вопросом мы тоже будет разбираться, — заметил председатель Слуцкого райисполкома.

Также жители промышленного микрорайона рассказали о проблеме с бездомными животными и о огромной луже, которая во время дождей появляется рядом с пешеходным переходом у школы №12. Все вопросы руководство района взяло на контроль.