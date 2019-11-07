Источник материала: Tut.by

Ученые из США сообщили об открытии нового штамма ВИЧ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes .



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: intrigue.ie

Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури в Канзас-Сити. В публикации отмечается, что штамм является частью группы М вида ВИЧ-1 — это первый штамм вируса иммунодефицита человека, что был открыт с 2000 года.

На самом деле ученые исследовали при помощи новых методик образцы, собранные еще в 2001 году в Демократической республике Конго. В ходе кропотливой работы исследователи определили, что образец представляет собой новый подтип — L группы М вида ВИЧ-1. Этот субтип стал 31-м.

Пока непонятно, как новый штамм воздействует на человеческий организм, однако современные методы лечения могут бороться даже с этим видом.

«Чтобы положить конец пандемии ВИЧ, мы должны предсказать следующий ход этого постоянно меняющегося вируса, и использовать новейшие технологии и ресурсы для отслеживания его эволюции», — подытожила одна из исследователей, профессор Университета Миссури Кэрол Макартур.