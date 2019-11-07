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Неделя с 28 октября по 3 ноября на Кореличчине отличилась 3 уголовными делами

08.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Неделя с 28 октября по 3 ноября на Кореличчине отличилась 3 уголовными делами

Оперативка за период
с 28 октября по 3 ноября

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 69 сообщений, 12 из которых о совершенных преступлениях, 30 – об административных правонарушениях, 27 сообщений о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 20 правонарушителей. Возбуждено 3 уголовных дела: два по линии уголовного розыска, одно – по линии других служб. На рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения граждане не задерживались.

Ночью 28 октября неоднократно судимый 28-летний житель г. Новогрудок и двое несовершеннолетних жителей Мира и Новогрудка украли из автомобиля «ВАЗ», стоящего вблизи дома по ул. Притыцкого, 9 в г.п. Кореличи, аккумулятор и 10 литров бензина на сумму 115 рублей. В отношении лиц, совершивших кражу, возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ.

Еще в одном уголовном деле, возбужденном 31 октября, ущерб также причинен владельцу транспортного средства, однако в гораздо большем размере. В период времени с 00.30 до 9 часов утра 28 августа 2019 года неизвестный облил неустановленной жидкостью автомобиль 28-летнего местного жителя, значительно повредив лакокрасочное покрытие. Сумма ущерба превышает 2770 рублей. В отношении неизвестного преступника возбуждено уголовное дело по ст. 218 УК РБ («Умышленное уничтожение либо повреждение имущества»).

Киберпреступники вновь дают о себе знать. 2 ноября возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК РБ в отношении неизвестного, который 22 октября взломал страницу «ВКонтакте» 31-летней жительницы г.п. Кореличи.

Иные происшествия на территории района:

В первой половине дня 31 октября в искусственном водоеме в д. Крышиловщина обнаружен труп 29-летнего местного жителя.

Днем 3 ноября в лесном массиве вблизи агр. Турец обнаружено тело мужчины, висящее на дереве в петле, предположительно покончившего жизнь самоубийством.

Мужчина был одет в темно-синюю спецовку с надписью на спине «МГТС Белтелеком», фланелевую рубашку серого цвета на пуговицах с нагрудными карманами, серую майку с темными вертикальными полосами, спортивные штаны темно-синего цвета со светлыми полосками по бокам, носки темные, кроссовки темно-серого цвета, кепку черного цвета.

В кармане находились пустая пачка от сигарет «Минск красный» и зажигалка синего цвета.

Гражданам, которым что-либо известно о личности обнаруженного мужчины, просьба сообщить в Кореличский РОВД по тел.: 21442, 8(029)6964370 (А1), 8(029)7857983 (МТС) или 102.

Дмитрий СКВОРЧИНСКИЙ,
первый заместитель начальника Кореличского РОВД

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативка за период с 28 октября по 3 ноября За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 69 сообщений,
 
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