Белорусские хоккеисты проиграли сборной Словении

Источник материала: Tut.by

Во втором матче на турнире в Латвии сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Словении со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первая шайба в матче была заброшена только на 35-й минуте, когда ворота 19-летнего Константина Шостака поразил Куральт.

В оставшееся время белорусы всячески пытались отыграться, сняли в концовке игры голкипера, но лишь пропустили еще один гол в пустые ворота.

Беларусь: К. Шостак (И. Брикун); Знахаренко — Боголейша, Демков — Белевич (А) — Лопачук; Антонов (А) — Стасенко (К), Стефанович — Дрозд — Когалев; Готовец — Евенко, А. Малявко — Сусло — С. Малявко; Еременко — Ногачев, Мартынов — Боярчук — Амброжейчик.

Словения: Пинтарич (Ус); Крнович — Претнар (А), Еглич — Тичар (А) — Куральт; Репе — Чепон, Мавер — Чимжар — Зайц; Маговац — Стоян, Коблар — Галичич — Корен; Главич — Томажевич — Хебар (К); Зорко, Калан.

Напомним, что в первом туре белорусы обыграли Францию со счетом 4:2. В последнем матче команда Михаила Захарова сыграет с Латвией.