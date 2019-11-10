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Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска

11.11.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычное видео появилось в сети. На одной из станций столичного метро девушка лихо исполняла акробатические номера на батуте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска

Оказалось, что представители модного спортивного направления скайджампинг воспользовались подземкой, чтобы быстро добраться до своего местоназначения.

Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска

А чтобы спортивный инвентарь, как говорится не простаивал, героиня видео показала на камеру несколько движений на батуте. С охраной метрополитена, к слову, проблем не возникло.

Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска

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Новости Беларуси. Необычное видео появилось в сети. На одной из станций столичного метро девушка лихо исполняла акробатические номера на батуте, сообщили в...
 
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