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«Двигаемся в этом направлении». Лукашенко спросили про отмену смертной казни – и он ответил

12.11.2019 16:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 11 ноября, Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию. А сегодня он встретился с журналистами в Вене. Те спросили, что будет со смертной казнью в Беларуси, и президент рассказал.

«Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся», – цитирует Лукашенко «БелТА».

Со слов президента, Евросоюз также требует от Беларуси отмены смертной казни. «И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с беларуским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить», – заявил президент.

Фото обложки: Валентин Бо.

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Вчера, 11 ноября, Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию. А сегодня он встретился с журналистами в Вене. Те спросили, что будет со смертной казнью...
 
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