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В Горках орудуют эко-вандалы: Фото
12.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Неизвестные сломали несколько молодых деревьев на улице Мичурина.
Объектом
Уничтоженные деревья уже прижились и могли в будущем стать украшением этого участка улицы.
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Неизвестные сломали несколько молодых деревьев на улице Мичурина. Объектом надругательства над природой стали пять саженцев напротив кафе «Звездочет». ...
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