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В Горках орудуют эко-вандалы: Фото

12.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Неизвестные сломали несколько молодых деревьев на улице Мичурина.

 

В Горках орудуют эко-вандалы: Фото

 

Объектом надругательства над природой стали пять саженцев напротив кафе «Звездочет».

 

В Горках орудуют эко-вандалы: Фото

 

Уничтоженные деревья уже прижились и могли в будущем стать украшением этого участка улицы.

 

В Горках орудуют эко-вандалы: Фото

 

В Горках орудуют эко-вандалы: Фото

 

В Горках орудуют эко-вандалы: Фото


 
 
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  Неизвестные сломали несколько молодых деревьев на улице Мичурина.     Объектом надругательства над природой стали пять саженцев напротив кафе «Звездочет».    ...
 
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