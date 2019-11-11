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Лукашенко в Вене пообщается со своим коллегой Ван дер Белленом
12.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится в Вене со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Глава государства прилетел в столицу Австрии накануне, сообщает «МИР 24».
Из столичного аэропорта Лукашенко отправился в центр города, к монументу советским воинам. Белорусский лидер возложил цветы к памятнику, а затем почтил минутой молчания тех, кто погиб при освобождении Австрии от фашизма.
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Президент Беларуси прибыл в столицу Австрии накануне.
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