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Выборы-2019. В Калинковичском районе стартовало досрочное голосование

13.11.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Выборы-2019. В Калинковичском районе стартовало досрочное голосование
 

С сегодняшнего дня избирательная кампания вышла на финишную прямую. По всей стране стартовало досрочное голосование. На нынешних парламентских выборах оно будет длиться традиционные 5 дней — с 12 по 16 ноября включительно.

Одним из первых отдать свой голос на избирательном участке, расположенном в СШ №3, пришел пенсионер Геннадий Шаруба.

Выборы-2019. В Калинковичском районе стартовало досрочное голосование

Геннадий Шаруба

— Для меня очень удобно проголосовать досрочно, — отметил калинковичанин. — На основной день голосования у меня уже есть определенные планы. Поэтому я решил воспользоваться возможностью посетить участок для голосования досрочно.

Такой позиции придерживается и соцработник Калинковичского ТЦСОН Елена Галай, которая в первый день голосования уже сделала свой выбор в пользу выбранного ей кандидата в депутаты на избирательном участке в районном центре досуга.

Выборы-2019. В Калинковичском районе стартовало досрочное голосование

Елена Галай

— Я каждый раз стараюсь проголосовать досрочно, — поделилась Елена. — Так же голосуют и мои сыновья. Каждый из нас уже обдумал, кому отдать свой голос, поэтому нет смысла тянуть время, чтобы исполнить свой гражданский долг.

В первый день досрочного голосования впервые проголосовали и учащиеся Полесского аграрного колледжа. Своими впечатлениями об участии в таком значимом для страны событии поделилась учащаяся четвертого курса отделения зоотехнии Валентина Шумская.

Выборы-2019. В Калинковичском районе стартовало досрочное голосование

Валентина Шумская

— Жители регионов выбирают депутатов, которые затем будут представлять их интересы в Парламенте.  Поэтому для меня очень важно, что я достигла избирательного возраста и могу сделать свой выбор. Для меня это важно, ведь  от нашего выбора зависит будущее страны.

Валентину и ее одногруппников, которые вместе с ней впервые пришли голосовать на избирательный участок, сразу после голосования поздравили педагоги и колледжа активисты райкома БРСМ.  В рамках акций «Сделай свой выбор первым» ребята поддержали молодежную эстафету «Я приду» и дали старт движению, которое будет проходить в нашем районе под эгидой республиканского союза молодежи с 12 по 17 ноября.

Алла ВЕКО.

Фото Николая БОИСЕНКО.

 
 
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  С сегодняшнего дня избирательная кампания вышла на финишную прямую. По всей стране стартовало досрочное голосование. На нынешних парламентских выборах оно...
 
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