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Очень редкое видео: опаснейшие хищники планеты собрались в одной компании
Источник материала: Tut.by
Впечатляющее зрелище сняли в Национальном парке Крюгера в ЮАР: огромные нильские крокодилы и львы собрались в одной компании и занимались одним делом, не нападая друг на друга. Видео по-настоящему редкое: обычно эти животные держатся друг от друга подальше, а нильский крокодил может запросто в одиночку расправиться со львом. Посмотрите, чем занимались хищники.
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