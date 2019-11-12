Очень редкое видео: опаснейшие хищники планеты собрались в одной компании

Источник материала: Tut.by

Впечатляющее зрелище сняли в Национальном парке Крюгера в ЮАР: огромные нильские крокодилы и львы собрались в одной компании и занимались одним делом, не нападая друг на друга. Видео по-настоящему редкое: обычно эти животные держатся друг от друга подальше, а нильский крокодил может запросто в одиночку расправиться со львом. Посмотрите, чем занимались хищники.

Кадры в видео могут вас шокировать.