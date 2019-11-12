В Литве предлагают отказаться от выплаты отпускных, чтобы работники сами копили на отдых

Источник материала: Tut.by

В Литве началась дискуссия по вопросу отказа от выплаты отпускных, что вызвало недвусмысленную реакцию. По словам экономистов и экспертов по налогам, неплохо было бы изменить действующую систему и сделать ее прозрачнее. Предлагают приучать работников самих откладывать на отпуск или часть денег переводить в специальный фонд. Между тем представитель профсоюзов считает, что эти предложения выгодны работодателям, а не работникам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Информационное агентство ELTA представило предложение директора Департамента бухгалтерского учета Национального центра общих функций Литвы (НЦОФ) Эдиты Филипавичюте об упрощении подсчета отпускных в учреждениях госсектора — вместо отпускных просто выплачивать работнику его стандартную зарплату. Эта идея вызвала дискуссии.

Как сейчас считают отпускные в Литве и других странах ЕС?

Сейчас в Литве при начислении отпускных включают подсчет средней зарплаты в день за последние три месяца. Поэтому в зависимости от того, когда и на какое время идет работник в отпуск, возможны колебания в размере отпускных. НЦОФ поделился с порталом DELFI оценкой выплат отпускных в странах ЕС, которую в начале 2019 года провели австрийские эксперты. Исследовали порядок выплаты отпускных в 13 странах. Страны разделили на две основные группы: в первой — отпускные отдельно не считают, они интегрированы в зарплату, во второй группе их насчитывают отдельно и выплачивают отдельно от зарплаты.

Согласно комментарию НЦОФ, в большей части западных стран отпускные интегрированы в зарплату, а в странах Восточной Европы из считают и выплачивают отдельно.

«Кажется, будто работодатель платит вам отпускные, но это не так»

Заместитель председателя правления Центробанка Литвы Раймондас Куодис на своей странице в Facebook отметил, что отпускные платят за счет зарплаты человека, а сейчас существует иллюзия, будто это какой-то подарок работодателя.

«Я много лет боролся за объединение налогов „Содры“ (литовский аналог ФСЗН в Беларуси. — Прим. ред.), через 20 лет удалось это сделать. (…) Кажется, будто работодатель за вас платит в „Содру“, платит вам отпускные, но это не так. Надо сделать систему прозрачной, — уточнил экономист. — Поскольку бухгалтеры жалуются на ложный подсчет отпускных, это надо сделать так: или работать за полную зарплату 11 месяцев, а за месяц отпуска ничего не платить, или если нет силы воли копить — писать в документах, что вы получается 1000 евро и 1/12 от этой 1000 откладываем в фонд на отпуск. Тогда отпадут все эти ненормальные вопросы, о которых говорят в парламенте, будто есть люди, которые много лет не отдыхали. Это абсурд, человек уже заработал эти деньги, почему ух надо отдавать работодателю?».

По мнению экономиста, существование отпускных обусловлено «несознательностью людей, которые, быть может, не отложили бы на отпуск, если им платить полную зарплату 11 месяцев, а за 12 не платили бы». «Если человек несознательный, у него не хватает силы воли, то для этого существуют насильственные механизмы экономии. „Содра“ — такой механизм для откладывания на пенсию. Может быть фонд откладывания средств на отпуск», — считает экономист.

«Получили зарплату вместе с отпускными, учитесь откладывать и не тратить до отпуска»

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене одобрила бы идею отказа от выплат за неиспользованный отпуск или от нынешнего способа подсчета отпускных. А вот о предложении НЦОФ она отозвалась отрицательно, заметив, что оно обидит работников.

«Например, работник может получать 900 евро в месяц, несмотря на то, что у него месячная зарплата по договору 556 евро. Это результат другого тарифа платы за ночную смену, работу в праздники, выходные и за сверхурочные. У такого работника есть основание рассчитывать на отпускные в размере обычной зарплаты, а не той, которая указана в договоре», — сказала Дайва Чибирене. Она заметила, что есть такие работники, которые следят, когда у них доходы выше и тогда берут отпуск, чтобы получить больше отпускных.

«Я думаю, было бы яснее и работодателю и работнику, если бы отказались от выплаты отпускных и работник получал сразу все деньги, столько, сколько он на самом деле заработал, безо всякой игры со средними данными. Тогда исчезнет риск, что в случае банкротства компании работник не получит компенсацию за неиспользованный отпуск и т.д. В таком случае, когда работник пойдет в отпуск, он ничего не получит. Я думаю, многие будут недовольны, будут кричать: «Как мы будем жить без зарплаты в отпуске. Ответ — планируйте. Получили зарплату вместе с отпускными, учитесь откладывать и не тратить до отпуска», — советует Дайва Чибирене.

Тем, кто не умеет экономить, она советует переводить эту часть на депозитный счет. Дайва Чибирене сказала, что перед тем, как перейти к новому порядку, надо решить вопрос неиспользованных отпусков и подписать новые соглашения.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене выступает против предложенного порядка. По ее словам, нынешний порядок несложный, бухгалтеры его хорошо знают, для тех, кто пользуется программами — это секундное дело. «Ни один бухгалтер не жаловался, что это сложно и считать непросто», — сказала она.

Правда, она заметила, что это предложение связано с тем, что иногда работники берут отпуск после того, как им выплачивают всякие надбавки, тогда отпускные бывают больше.

«Предложение о выплате отпускных только с учетом постоянной зарплаты может привести к тому, что работник получит меньше денег. Если в последние три месяца он получал какие-то надбавки, которые входят в систему подсчета отпускных, то отпускные будут больше, если брать чистую зарплату — они будут меньше», — сказала Инга Ругинене.

Она не считает, что многие идут в отпуск после получения каких-то премий или надбавок. Ругинене считает, что чаще всего люди много работают и даже не используют положенный им отпуск. По ее словам, цель таких изменений — желание работодателя сэкономить. Ругинене отмечает, что предлагаемый порядок не связан с упрощением системы, он связан с желанием платить меньше денег работникам.