15 ноября - последний день уплаты имущественного налога

interfax.by Уплатить налог обязаны владельцы индивидуальных домовладений, двух и более жилых помещений в многоквартирных и блокированных домах, надворных построек, гаражей, иных зданий и строений, машиномест, земельных участков, принятых по наследству, предоставленных в собственность, пожизненное наследуемое владение либо пользование, в аренду, пишет





Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке с начислением пени за каждый календарный день просрочки, подчеркнули в ведомстве. При этом мерами по обеспечению взыскания платежей в бюджет являются также: временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь, ограничение права управления транспортным средством.





Подробную информацию можно получить обратившись в инспекцию министерства по налогам и сборам по месту нахождения имущества.









Для уплаты налогов необходимо:





по ссылке. Шаг 1. Узнать учетный номер плательщика (УНП), он указан в извещении на уплату налогов. Также узнать его можно, введя идентификационный номер или ФИО





Шаг 2. Уточнить на территории какого сельского/поселкового/городского совета находится земельный участок и (или) капитальное строение (имущественные налоги уплачиваются по месту нахождения).





Шаг 3. Воспользуйтесь услугой Интернет-банкинг.





Также произвести уплату налогов можно любым иным удобным для плательщика способом через отделения банков, почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы.









Если по каким-либо причинам вы не получили извещение или потеряли его, обратитесь в налоговый орган по месту нахождения соответствующего объекта (недвижимости, земельного участка) для уточнения сумм налогов и реквизитов, по которым они должны быть произведены. Уплата арендной платы производится исходя из размера ежегодной арендной платы, указанной в договоре аренды (дополнительном соглашении), без направления налоговым органом извещения.

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