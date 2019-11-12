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Швейная игла проткнула голову ребенка насквозь. Девочка чудом выжила

13.11.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трехлетний ребенок из штата Юта, США, выжил после того, как швейная игла проткнула ему мозг. Об этом сообщает издание Daily Mail.


Фото: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Case Reports  

Девочка играла в доме соседей. Она прыгала на кровати и представляла, что огромная швейная игла — это волшебная палочка. В какой-то момент девочка оступилась и упала на пол. Игла прошла сквозь рот ребенка, другой ее конец торчал из затылка. Пострадавшую отвезли в больницу. Врачи сделали компьютерную томографию, которая показала, что игла достигла центра мозга, пройдя сквозь гипофиз и таламус, пишет lenta.ru

После этого доктора благополучно извлекли иглу. По словам медиков, игла не повредила жизненно важные структуры. Они отметили, что не видели ничего подобного, и назвали девочку «самой везучей в мире». Защитная спинномозговая жидкость выходила через нос ребенка. 


Для предотвращения ее утечки девочке на восемь дней установили дренаж. Ребенка выписали из больницы спустя две недели, его здоровье восстановилось. Родителям сказали, что девочке стоит беречь голову, чтобы избежать осложнений в будущем. Во время пребывания в больнице девочка перенесла угрожающий жизни бактериальный менингит, но, по словам врачей, это было просто небольшое осложнение. Ранее сообщалось, что маленькая девочка из китайского города Ухань, провинция Хубэй, упала на палочку для еды и проткнула себе мозг. Ребенок недавно научился ходить и не мог сидеть спокойно во время приема пищи: девочка упала, и палочка воткнулась ей в рот.
 
 
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Трехлетний ребенок из штата Юта, США, выжил после того, как швейная игла проткнула ему мозг. Об этом сообщает издание Daily Mail.
 
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