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Что делать, если вы слишком много и часто потеете
Источник материала: Tut.by
Смущение после рукопожатий, скользящие по коврику в спортзале ноги, испорченные любимые туфли, поплывший макияж, мокрые волосы и вспотевшие подмышки, которые испортили рубашку, — все эти неприятности могут быть связаны с обильным потоотделением. В нем мало хорошего, хоть это и нормальная функция организма, которая необходима каждому человеку.
Воспринимать потоотделение нужно как «систему кондиционирования», которая срабатывает, например, в жаркие или влажные дни, во время занятий спортом. Также оно появляется в стрессовых ситуациях: перед собеседованием, презентацией и в других случаях, когда человек находится в центре внимания. Пот — это нормально, но иногда он может раздражать.
Что делать, если вы постоянно и много потеете?
Для начала нужно определить степень «много», а это в разы больше, чем у ваших родственников или друзей, без привязки к одинаковым факторам — погоде, стрессам или физическим нагрузкам. Неконтролируемое и обильное потоотделение в медицине называют гипергидрозом. Это расстройство может влиять на разные сферы жизни человека — от того, какую одежду и обувь вы выбираете, до уверенности в себе и благополучия. Исследование,
Но в мире есть много людей, которые ничего не слышали об этом диагнозе. Хотя такое состояние
Существует две разновидности болезни: первичный и вторичный гипергидроз. Первичный (его еще называют идиопатическим) — это потоотделение без видимой причины, оно возникает само по себе. Вторичный — это расстройство, которое вызвано другим заболеванием (часто это диабет 2-го типа, сердечная недостаточность, ревматоидный артрит и др.) или лекарственными препаратами, которые человек принимает. Такую реакцию могут вызывать антидепрессанты, некоторые бета-блокаторы (используются для лечения высокого давления), некоторые препараты, помогающие при лечении шизофрении, рака и пр. (Международное общество по гипергидрозу
Симптомы гипергидроза
Прежде чем решать проблему обильного потоотделения, проконсультируйтесь со специалистом и проверьте историю вашей болезни и все препараты, которые вы принимаете (но не стоит снижать их дозировку без рекомендации врача).
На что еще обратить внимание, если вы заподозрили у себя первичный гипергидроз?
Можно подумать: «Да, я потею, но точно ли это нужно лечить?». Когда гипергидроз мешает вашей жизни, есть повод обратиться к специалисту. Например, если вы не можете пользоваться смартфоном из-за постоянно влажных рук, переживаете из-за следующего непредвиденного случая потливости или по этой же причине получаете бытовую травму. Гипергидроз поддается лечению: для этого могут использоваться антиперспиранты, специальное медицинское устройство — ионтофорез (оно использует электричество для борьбы с потоотделением), инъекции, электромагнитное лечение, пероральные препараты и индивидуализированные комбинации этих процедур.
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Потоотделение - процесс, который помогает поддерживать здоровую внутреннюю температуру тела. Но его обильное количество может быть связано с расстройством - и его...
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