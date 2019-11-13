Что делать, если вы слишком много и часто потеете

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Смущение после рукопожатий, скользящие по коврику в спортзале ноги, испорченные любимые туфли, поплывший макияж, мокрые волосы и вспотевшие подмышки, которые испортили рубашку, — все эти неприятности могут быть связаны с обильным потоотделением. В нем мало хорошего, хоть это и нормальная функция организма, которая необходима каждому человеку. Self рассказал, кому стоит лечить потоотделение.

Воспринимать потоотделение нужно как «систему кондиционирования», которая срабатывает, например, в жаркие или влажные дни, во время занятий спортом. Также оно появляется в стрессовых ситуациях: перед собеседованием, презентацией и в других случаях, когда человек находится в центре внимания. Пот — это нормально, но иногда он может раздражать.



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Что делать, если вы постоянно и много потеете?

Для начала нужно определить степень «много», а это в разы больше, чем у ваших родственников или друзей, без привязки к одинаковым факторам — погоде, стрессам или физическим нагрузкам. Неконтролируемое и обильное потоотделение в медицине называют гипергидрозом. Это расстройство может влиять на разные сферы жизни человека — от того, какую одежду и обувь вы выбираете, до уверенности в себе и благополучия. Исследование, опубликованное в 2016 году в журнале Американской академии дерматологии, изучало показатели тревожности и депрессии. Было установлено, что оба расстройства чаще встречались у пациентов с гипергидрозом.

Но в мире есть много людей, которые ничего не слышали об этом диагнозе. Хотя такое состояние затрагивает приблизительно 4,8%-8,8% людей в возрасте от 18 до 39 лет.

Существует две разновидности болезни: первичный и вторичный гипергидроз. Первичный (его еще называют идиопатическим) — это потоотделение без видимой причины, оно возникает само по себе. Вторичный — это расстройство, которое вызвано другим заболеванием (часто это диабет 2-го типа, сердечная недостаточность, ревматоидный артрит и др.) или лекарственными препаратами, которые человек принимает. Такую реакцию могут вызывать антидепрессанты, некоторые бета-блокаторы (используются для лечения высокого давления), некоторые препараты, помогающие при лечении шизофрении, рака и пр. (Международное общество по гипергидрозу перечисляет не менее 240 препаратов, которые могут вызвать чрезмерное потоотделение и более 70 заболеваний).

Симптомы гипергидроза

Прежде чем решать проблему обильного потоотделения, проконсультируйтесь со специалистом и проверьте историю вашей болезни и все препараты, которые вы принимаете (но не стоит снижать их дозировку без рекомендации врача).

На что еще обратить внимание, если вы заподозрили у себя первичный гипергидроз?

Возраст. Вспомните, когда у вас началось неконтролируемое потоотделение: 55% людей, страдающих этим расстройством, говорят, что с этой проблемой они столкнулись в 10 лет.

людей, страдающих этим расстройством, говорят, что с этой проблемой они столкнулись в 10 лет. Симметричность. Люди с гипергидрозом часто испытывают симптомы с обеих сторон своего тела — он сосредоточен вокруг рук, ног или подмышек (но может проявляться и в других частях тела, например, на лице, коже головы, в пахе, под грудью).

Ночной перерыв. Первичный гипергидроз обычно не проявляется во время сна. Ночной пот не считается симптомом этого расстройства.

Продолжительность. Лечащий врач, скорее всего, будет искать симптомы, которые продолжаются более шести месяцев.

Эпизодичность. Неконтролируемое потоотделение не постоянно. Большинство людей с гипергидрозом испытывают расстройство в течение разного отрезка времени. Специалист при обследовании спросит о количестве случаев в неделю и об их влиянии на вашу повседневную жизнь и психическое состояние.

Наследственность. Почти две трети страдающих гипергидрозом отметили, что в их семье есть родственники, которые столкнулись с этой проблемой.

Постоянные помехи. Это расстройство мешает человеку нормально работать, развлекаться, развивать отношения и пр.

Можно подумать: «Да, я потею, но точно ли это нужно лечить?». Когда гипергидроз мешает вашей жизни, есть повод обратиться к специалисту. Например, если вы не можете пользоваться смартфоном из-за постоянно влажных рук, переживаете из-за следующего непредвиденного случая потливости или по этой же причине получаете бытовую травму. Гипергидроз поддается лечению: для этого могут использоваться антиперспиранты, специальное медицинское устройство — ионтофорез (оно использует электричество для борьбы с потоотделением), инъекции, электромагнитное лечение, пероральные препараты и индивидуализированные комбинации этих процедур.